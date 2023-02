LeBron y Giannis encabezan elenco de Juego de Estrellas

Los fanáticos en Salt Lake City solían pedir a coro que Donovan Mitchell fuera elegido el Jugador Más Valioso cuando vestía el uniforme del Jazz de Utah, en una muestra de aprecio y respeto.

Ahora juega en Cleveland. Pero no le importaría escuchar de nuevo ese coro.

La 72da edición del Juego de Estrellas se lleva a cabo este domingo por la noche y prácticamente todas las grandes figuras de la liga estarán presentes en Utah.

Dos capitanes, LeBron James de los Lakers de Los Ángeles y Giannis Antetokounmpo de los Bucks de Milwaukee, elegirán a los integrantes de sus equipos antes del duelo. Así, el entrenador del Equipo LeBron y el del Equipo Giannis tendrán unos cinco minutos para idear un plan de juego.

Michael Malone El conjunto de James estará dirigido por Michael Malone, de los Nuggets de Denver. Joe Mazzulla, de los Celtics de Boston, es el entrenador del equipo de Antetokounmpo.

"Uno no se cansa de esto, dijo Antetokounmpo el sábado. "Cada día, cada vez que voy a mi casillero y veo mi camiseta con mi nombre y estoy rodeado por estos grandes jugadores, los mejores del mundo, tengo una gran sensación. Nunca le resto importancia a esto".

Casi todos los mejores están en Salt Lake City.

Es el caso de James, quien rebasó recién a Kareem Abdul-Jabbar para convertirse en el máximo anotador en la historia de la NBA. O el de Luka Doncic, de Dallas y Joel Embiid, de Filadelfia, primero y segundo respectivamente en el rubro de puntos, quienes promedian esta campaña 33 por encuentro.

30 puntos También Antetokounmpo y James promedian al menos 30 puntos, lo mismo que Damian Lillard de Portland, Shai Gilgeous-Alexander de Oklahoma City y Jayson Tatum de Boston.

"Siempre es maravilloso simplemente estar acá con estos chicos, sinceramente", dijo DeMar DeRozan, de los Bulls de Chicago. "Estoy ansioso simplemente por competir".

Durante el descanso, James recibirá un homenaje por haber roto la marca de Abdul-Jabbar.

""Pienso que él probablemente va a aflojar el ritmo sólo cuando él quiera", dijo Pascal Siakam, de Toronto, otro participante del Juego de Estrellas. "Parecería que puede jugar por siempre"." “

No suele haber defensiva real en estos partidos sino hasta el cuarto periodo, cuando los jugadores se ponen un poco más serios. Habrá inevitablemente varios que anoten bastantes puntos.

Después de todo, se trata de una tendencia en esta campaña. En 20 ocasiones, un jugador ha marcado 50 puntos en un partido, una lista encabezada por Mitchell, que logró 71 por los Cavaliers ante Chicago, el 2 de enero.

Mitchell no afirma abiertamente que quiera ser el Jugador Más Valioso. Pero reconoce que lo ha pensado.

"Sería bonito", dijo. "No voy a tratar de hacer todos los disparos, pero sí casi todos. Hay que divertirse. Eso es lo importante en estos espacios. Hay que apreciar el momento. Sería estupendo ser el más valioso. He tenido este año muchos momentos en los que he completado ciclos. Éste sería otro".