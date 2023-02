Utah vive la magia del duelo LeBron-Antetokounmpo en Juego de Estrellas

El Vivint Arena de Salt Lake City, en Utah, acogerá desde este viernes hasta el domingo la magia del 'All-Star', la fiesta del baloncesto en Estados Unidos que tendrá como principal atractivo el duelo entre el 'Team LeBron' y el 'Team Giannis', que sin embargo estará marcado por las sensibles ausencias, en un fin de semana en el que también se disputarán los tradicionales y esperados concursos de habilidades, triples y mates.

Apenas unos días después de un mercado 'loco' con las salidas de Brooklyn Nets de Kyrie Irving, rumbo a Dallas, y Kevin Durant, hacia Phoenix, llega como 'agua fresca' el 'All-Star Weekend' para dar un respiro a la fase regular de la competición. Con todos los ingredientes para ofrecer puro espectáculo, la casa de los Jazz, sin embargo, no podrá disfrutar de los lesionados Kevin Durant, Stephen Curry -fijo desde 2014, con solo otra baja por lesión- y Zion Williamson, además de las dudas de Joel Embiid y Jaylen Brown.

Con todos los ingredientes para ofrecer puro espectáculo, la casa de los Jazz, sin embargo, no podrá disfrutar de los lesionados Kevin Durant, Stephen Curry -fijo desde 2014, con solo otra baja por lesión- y Zion Williamson, además de las dudas de Joel Embiid y Jaylen Brown.Ante estos contratiempos, la NBA seleccionó a Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), De'Aaron Fox (Sacramento Kings) y Pascal Siakam (Toronto Raptors) como sustitutos de los lesionados. Y además, 'ascendió' a titulares al mencionado Embiid, Lauri Markkanen y Ja Morant.LeBron James, consagrado ya como el jugador con más anotación de la historia de la NBA superando a Kareem Abdul-Jabbar al alcanzar los 38.390 puntos, liderará a uno de los dos equipos por sexta ocasión consecutiva, mientras que Giannis Antetokounmpo, MVP de la Liga en las temporadas 2018-2019 y 2019-2020, será el otro capitán.Pero su forma de selección de equipos cambia, ya que la NBA ha sustituido el tradicional 'draft' en el que los capitanes elegían a sus escuderos -procedimiento que se ha repetido desde 2018- por un modo que mantendrá la incertidumbre hasta última hora. Y es que los respectivos equipos con LeBron y Giannis a la cabeza se confeccionarán en plena pista y 30 minutos antes del inicio del encuentro, al más puro estilo de una 'pachanga' en la pista del barrio.Teniendo en cuenta las bajas mencionadas, el 'rooster' entre el que podrán seleccionar, después de las votaciones de aficionados y medios, será el formado por Kyrie Irving (Dallas Mavericks), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Jayson Tatum (Boston Celtics), Joel Embiid (Philadelphia 76ers) -titulares-, DeMar DeRozan (Chicago Bulls), Jaylen Brown (Boston Celtics), Bam Adebayo (Miami Heat), Jrue Holiday (Milwaukee Bucks), Julius Randle (New York Knicks), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers) y Pascal Siakam (Toronto Raptors), de la Conferencia Este.Por su parte, del Oeste, podrán ser seleccionados Luka Doncic (Dallas Mavericks), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Ja Morant (Memphis Grisslies), Lauri Markkanen (Utah Jazz) -titulares-, Domantas Sabonis (Sacramento Kings), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Paul George (Los Angeles Clippers), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves) y De'Aaron Fox (Sacramento Kings).PAU GASOL PARTICIPARÁ COMO ENTRENADOR EN EL 'RISING STAR GAME'Con permiso del 'Partido de las Estrellas', también tendrá mucho protagonismo la noche de los concursos de habilidades, triples y mates. Para el primero, ya están confirmados los tres equipos que participarán, que son el 'Team Antetokounmpo' con los hermanos Alex, Giannis y Thanasis Antetokounmpo; el anfitrión 'Team Jazz', con Jordan Clarkson, Walker Kessler y Collin Sexton; y la opción de los novatos Paolo Banchero, Jaden Ivey y Jabari Smith Jr, en el 'Team Rooks'.Después llegará el turno de los triples, uno de los más esperados, dado el crecimiento de la NBA en jugadores especialistas desde el perímetro. Sin Curry, especialista y vencedor en 2015 y 2021, la relación de jugadores que optarán ser el sucesor de Karl Anthony Towns (Timberwolves) son Tyrese Haliburton (Pacers), Tyler Herro (Heat), Buddy Hield (Pacers), Kevin Huerter (Kings), Damian Lillard (Blazers), Lauri Markkanen (Jazz), Anfernee Simons (Blazers) y Jayson Tatum (Celtics).Y la fiesta del sábado se culminará con Kenyon Martin Jr. (Houston Rockets), Mac McClung (recién firmado por Philadelphia 76ers), Trey Murphy III (New Orleans Pelicans) y Jericho Sims (New York Knicks) luchando por hacer el mejor mate. La novedad de este año será el propio McClung, base de 24 años que solo ha jugado dos partidos de NBA en su carrera, por lo que se convertirá en el primer jugador de la G League (Delaware Blue Coast) que participa en este concurso.Finalmente, la participación español de este 'All-Star' estará representada por la figura de Pau Gasol, que será el entrenador de uno de los cuatro equipos que participarán en el formato 'Final Four' del 'Rising Star Game'. Será la oportunidad para los novatos, con 'rookies' como Paolo Banchero, Keegan Murray o Jabari Smith Jr; 'sophomores' como José Alvarado o Trey Murphy III; y algunos afortunados de la Liga de Desarrollo.--HORARIOS DEL 'ALL-STAR WEEKEND' 2023-Madrugada del viernes 17 al sábado 18.'Rising Stars Challenge' 3.00.-Madrugada del sábado al domingo.Concursos de habilidades 2.00.Concurso de triples Tras el de habilidades.Concurso de mates Tras el de triples.-Madrugada del domingo al lunesPartido 'All-Star' 2.00.