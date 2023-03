Schröder anota 26; Lakers se imponen a Thunder

Dennis Schröder consiguió 26 puntos y los Lakers de Los Ángeles se impusieron el miércoles 123-117 sobre el Thunder de Oklahoma City.

El alemán cayó sujetándose el tobillo izquierdo en el primer periodo, pero siguió en el partido. La dolencia no pasó a mayores.

Schröder atinó ocho de sus 18 disparos y finalizó con seis asistencias, para que los Lakers se sobrepusieran a sus problemas de lesiones. Se ausentaron LeBron James y Anthony Davis, ambos por problemas en el pie derecho.

D'Angelo Russell tampoco jugó, debido a un esguince en el tobillo derecho.

Troy Brown Jr. anotó 19 puntos su mayor estadística de la temporada, mientras que Austin Reaves añadió 19 tantos por los Lakers, que han ganado cuatro de sus últimos cinco compromisos.

“Cada vez que juegas sin tus tres más dominantes, con los que corres casi todo, el juego va a ser, no diré incómodo, pero hay muchas situaciones nuevas para los chicos y especialmente para mí”, dijo Reaves, refiriéndose a las tres ausencias de los tres estelares jugadores.

Los Lakers dispararon 39 tiros libres contra 24 del Thunder, dejando descontento al mánager del equipo Mark Daigneault.

“Los árbitros no son perfectos y esa no es la expectativa”, dijo a los medios después del partido. “Todo lo que estamos pidiendo es equidad y consistencia. Siento que termino respondiendo muchas preguntas de ustedes sobre las discrepancias de tiros libres y cómo se llama el juego. Y no estoy eligiendo tus preguntas. Así que creo que probablemente hay algo en eso que es decepcionante”.

Jalen Williams firmó 24 unidades, Josh Giddey añadió 22, además de entregar 11 asistencias e interceptar nueve rebotes, mientras que Lu Dort logró 19 tantos por el Thunder, que tiene una foja de 0-5 desde la pausa por el Juego de Estrellas.