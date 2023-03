Horford, cada vez más cerca de Cowens y Webber en puntos y rebotes de por vida

El centro de los Boston Celtics, Al Horford (42), avanza hacia la canasta mientras el escolta de los New York Knicks, Immanuel Quickley (5), lo marca en la primera mitad del partido del domingo 5 de marzo de 2023, en Boston. ( AP/STEVEN SENNE )

Immanuel Quickley estableció una marca personal de puntos para su carrera con 38, jugando 55 minutos en lugar del titular lesionado Jalen Brunson, y los Knicks de Nueva York superaron en doble tiempo extra por 131-129 a los Celtics de Boston el domingo por la noche, en la que fue su novena victoria consecutiva, récord en la temporada.

Quickley consiguió nueve puntos en el segundo tiempo extra y agregó ocho rebotes y siete asistencias ante la ausencia de Brunson, quien no jugó debido a un dolor en el pie izquierdo.

Julius Randle logró 31 puntos y nueve rebotes y RJ Barrett terminó con 29 unidades y 11 tableros por los Knicks, que resistieron después de que Al Horford acertara un triple desde la esquina derecha justo al momento del timbre final.

“Simplemente creo que me apresuré un poco”, dijo Horford. “Sentí que no me quedé con mi tiro el tiempo suficiente”.

Jayson Tatum lideró a Boston con 40 puntos, 11 rebotes y seis asistencias, Jaylen Brown embocó 29 unidades y Horford terminó con 20 y 14 rebotes.

Horford (13.490) se colocó a 27 puntos para superar al legendario Dave Cowens (13.516) para así quedarse en solitario en el puesto 209 en la lista de todos los tiempos de puntos anotados. Con sus captuas de rebotes Horford (8.094) se puso a 30 rebotes para empatar con Chris Webber (8.124).

Randle aportó 43 unidades en la victoria en Miami el viernes, que incluyó un tiro fuera de balance, un triple, en los segundos finales.

Horford conectó un triple desde la esquina derecha con 29,2 segundos por jugar para empujar a Boston al frente 121-119 en el primer tiempo extra después de que los dos tiros libres de Randle pusieran a los Knicks al frente.

Randle recibió una técnica por parte del árbitro Brett Nansel cuando estaba mostrando lo que sucedió después de ser sancionado por una falta ofensiva. El problema fue que usó su hombro izquierdo para chocar contra el pecho de Nansel mientras lo explicaba.