Eulis Báez anuncia su retirada del baloncesto

Eulis Báez ha anunciado su retirada del baloncesto, una carrera profesional que comenzó a finales del siglo pasado con Calero y ha tenido su última parada en el Real Betis de la Liga ACB en España.

El internacional con el equipo dominicano hasta 2019 hizo el anuncio a través de las redes sociales.

A sus 41 y tras una carrera bastante exitosa que lo llevó por la NCAA y hacer una carrera en España que comenzó en 2005. Jugó dos veces en la Copa del Mundo de mayores y fue parte del conjunto dominicano sub-22 que llegó en cuarto lugar en el Mundial de Saitama en 2001.

El comunicado de despedida de Eulis Báez es el siguiente:

"¡Saludos, mi gente!

Hoy digo adiós a mi etapa como jugador de baloncesto profesional. Todo esto empezó en Santo Domingo, República Dominicana. Un país cuyos colores he defendido con orgullo cada vez que he tenido la oportunidad y que su apoyo me ha hecho, siempre, sentiros a mi lado.

Quiero agradecer a todas las personas que han formado parte en mi carrera deportiva de una manera u otra. A mi esposa Chandra: gracias por siempre estar ahí apoyándome en todo. I love you. I am looking forward to grow old with you (espero hacerme viejo contigo). A mis hijos Bryce, Gavin y Kaiden, les felicito por convertirse en camaleones. A mis padres: gracias, los amo; ustedes ya saben el resto. A mi hermano Joe: gracias por transmitirme toda esa paciencia que tienes. Me sigue sirviendo de mucho. ¡Yude, manital, soy un guerrero por tu culpa. ¡La revancha!

Muchísimas gracias a mis entrenadores conjuntamente con sus cuerpos técnicos:

Amauri Durán, Tomas Valoy, Boyon Domínguez, Maita Mercedes, Chaguito, Duquela, Joe O'Brien, Sergio Roco, Derek Thomas, Julio César Javier "Ayata", Jordi Balaguer, Xavier Garcia, Javi Degrado, Porfi Fisac, Che Garcia, Scott Roth, Kenny Akinston, Salva Maldonado, Calipari, Pedro Martínez, Alto García, Luis Casimiro y los demás, a lo largo de toda mi carrera profesional, por exigirme siempre lo mejor de mi y ayudarme a convertirme en el mejor jugador que pude ser. Aprendi muchísimo de todos ustedes.

A mis compañeros con los que he disfrutado mucho el día a día. Eso era lo que me motivaba para seguir. Sepan que los quiero y que los bloqueos que ponía eran únicamente para nuestra mejora. Compartir vestuario y pista con ustedes fue todo un placer. Thank you, boys!

Quiero agradecer a todos los clubs, presidentes, gerentes y universidades que confiaron en mí para defender sus colores: Rafael Barias, Los Minas, San Lázaro, Calero, Leones, SCC, FIU, WIU, Akasvayu Vio, Grupo Begar León, Blancos de Rueda Valladolid, Joventut de Badalona, Herbalife Gran Canaria, Basket Manresa y Coosur Real Betis. Y a mi agencia, You First, por guiarme y asesorarme durante toda mi carrera. Regino y Guillermo, siempre habéis estado conmigo para tomar las mejores decisiones juntos.

También quiero dar las gracias a todos los aficionados por haberme animado todos estos años, y es que esa adrenalina vivida con ustedes en las pistas es algo que seguro echaré de menos como local y visitante.

Por último, quiero terminar con el baloncesto. Siempre serás parte de mi vida. Gracias por darme magníficas experiencias al jugarte. Continúa haciendo disfrutar a todos los que te amamos".