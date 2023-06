En Italia dicen que Banchero "engañó" al país al escoger a EE.UU. para Mundial

Gianni Petrucci, el presidente de la Federación Italiana de Baloncesto, no tomó a la ligera la decisión de Paolo Banchero de jugar para el equipo de Estados Unidos en la próxima Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2023.

En una entrevista con el periódico deportivo La Gazzetta dello Sport, Petrucci se mostró decepcionado por la falta de comunicación de Banchero.

"Fue una decisión legítima, pero podría haber hecho una llamada para comunicárnoslo. En cambio, nos enteramos de su decisión por los periódicos", dijo Petrucci. "En los últimos días estuvo en Milán y, a pesar de nuestros acuerdos con su agencia, evitó la reunión con el técnico Gianmarco Pozzecco".

"Traición, especialmente en el baloncesto, es una palabra fuerte. Situaciones como esta pasan, y personalmente, estoy acostumbrado. Pero nos engañó, estábamos planeando una gran estrategia comercial para él. Ahora tenemos que convertir esta decepción en energía positiva, estoy seguro de que nuestro entrenador podrá hacerlo", agregó Petrucci al rotativo deportivo.

Estaba en los planes

El otoño pasado, parecía que Banchero se uniría a Italia para el Mundial.

"Me encantaría jugar con él (Pozzecco). Parece ser una buena persona. Me envió un mensaje de texto y me dijo que estaba emocionado de venir. Quiere venir, solo se trata de encontrar el momento adecuado", dijo Nico Mannion en una entrevista con BasketNews en octubre.

Sin embargo, cuanto más cerca parecía la Copa del Mundo, menos optimismo tenía Italia sobre la disponibilidad de Banchero.

En su temporada de novato para Orlando Magic, Banchero promedió 20.0 puntos, 6.9 rebotes y 3.7 asistencias por juego en 72 apariciones. Ganó el premio al Novato del Año.

Italia es rival de la República Dominicana en el grupo A del Mundial junto a Angola y Filipinas.

Italia tiene un Plan B, que es el base Darius Thompson.

"Estamos tratando de acelerar el proceso para el pasaporte de Darius Thompson, solo faltan algunos documentos. Tenemos la esperanza de que pueda unirse a nuestro campo de entrenamiento en Folgaria antes de la Copa del Mundo", dijo Petrucci.

El Mundial se llevará a cabo en Filipinas, Japón e Indonesia del 25 de agosto al 10 de septiembre.