Britney Spears asegura que la seguridad de Wembanyama la aventó

ARCHIVO - Foto del 12 de abril del 2018, Britney Spears la 29ma edición del GLAAD Media Awards en Beverly Hills y foto del 6 d julio del 2023 de la primera selección del Draft Victor Wembanyama en conferencia de prensa. (AP Fotos by Chris Pizzello, izquierda, and Eric Gay, Archivo)

LAS VEGAS (AP) — El novato de los Spurs de San Antonio Victor Wembanyama aseguró el jueves que cree que Britney Spears lo tomó por la espalda mientras se dirigía a un restaurante en un casino de Las Vegas y que los elementos de seguridad que lo acompañaban empujaron a la estrella musical.

Wembanyama indicó que horas después le comentaron que Spears fue la persona que lo tomó por las espalda, pero no llegó a verla.

Spears, quien presentó un reporte ante la policía de Las Vegas, dijo en Twitter e Instagram que el incidente fue "muy vergonzoso" y negó que haya tomado a Wembanyama diciendo que "simplemente tocó su hombro para llamar su atención".

La cantante dijo que lo reconoció este día y que al ver al jugador que fue la primera selección del Draft de la NBA ella "decidió acercarse a felicitarlo por el éxito".

Spears agregó que "su seguridad puso su mano en su cara sin ver hacia atrás, frente a toda la gente. Casi me tiran y provocaron que se me cayeran los lentes".

La policía indicó que se presentaron un reporte del incidente en el Aria Resort & Casino, pero no dio más detalles.

El abogado de Britney Spears, Mathew Rosengart declinó comentar y se refirió a la investigación.

Wembanyama reconoció que su seguridad le pidió que no se detuviera mientras se dirigía al restaurante a sabiendas que si se detenía causaría una conmoción.

TMZ reportó primero los detalles de lo sucedido el miércoles por la noche. TMZ aclaró que Spears estaba con un grupo de cuatro personas intentando ingresar al restaurante para cenar y que "la multitud la rodea al intentar entrar al casino".

"No me enteré por varias horas, pero cuando regresé al hotel pensé que no había sido nada grande y luego la seguridad de los Spurs me comentaron que era Britney Spears", indicó Wembanyama.

No supo que la situación se volvió noticia hasta el día siguiente.