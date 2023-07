Sabrina Ionescu, la mujer que rompió el récord de triples de Stephen Curry

Sabrina Ionescu, estrella de New York Liberty, hizo historia el viernes con su desempeño récord en el concurso de 3 puntos. Ionescu acumuló la friolera de 37 puntos, la mayor cantidad en la historia de los concursos de triples de la WNBA y la NBA.

Anotó más puntos en su actuación que posiblemente el mejor tirador de 3 puntos en la historia de la NBA, Steph Curry, cuyo récord en el concurso es de 31 aciertos.

Ionescu, de padres rumanos, se mostró tranquila y serena después de su exhibición histórica y dijo: "Estaba enfocada en hacer una a la vez. No estaba seguro de cuántos extrañaría, pero sabía que no era mucho. Estoy feliz de haber ganado esto y estoy agradecido por la multitud, me animaron todo el tiempo", según un tuit de ESPNW.

Ionescu anotó 37 de 40 puntos posibles y terminó 15 puntos por delante del segundo lugar, Sami Whitcomb de Seattle Storm, quien anotó 22 puntos. La competencia tuvo lugar en el Michelob ULTRA Arena de Las Vegas.

Arike Ogunbowale, de Dallas Wings, quedó en tercer lugar con 11 puntos. Este concurso, junto con el Desafío de Habilidades de la WNBA, se produjo antes del Juego de Estrellas del sábado, donde Ionescu es una reserva para el equipo de la también estrella de Liberty, Breanna Stewart, Team Stewart.

La victoria de Ionesco se produce poco después de que fuera anunciada como la jugadora de portada de la edición WNBA de NBA 2k24.

Fuera del concurso de 3 puntos, Ionescu agota una temporada fantástica ya que Liberty actualmente tiene el mejor récord en la conferencia Este con 14-4. Para la temporada 2023, Ionesco promedia actualmente 16,4 puntos por partido y 5,1 asistencias por partido. También ocupa el segundo lugar en la WNBA en 3 puntos anotados por juego, con un promedio de 3.4 en cada juego.