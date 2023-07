Un hombre denuncia a Dwight Howard por abuso sexual

Dwight Howard, exjugador de la NBA, ha sido demandado por agresión sexual por un hombre llamado Stephen Harper.

El expívot que jugó 18 temporadas en la NBA con el Magic, Rockets, Hawks, Hornets, Wizards y Sixers y Lakers supuestamente obligó a la presunta víctima a tener un trío con él después de intercambiar mensajes de texto. intercambiar mensajes de texto.

Según un informe exclusivo de Radar Online, Howard conoció al hombre en Instagram en 2021. El incidente tuvo lugar en la casa de Dwight el 19 de julio de 2021, según Harper, que proporcionó como prueba varios chats privados que mantuvo con el jugador, que desde 2022 juega en los Taoyuan Leopards de la Liga China.

En estos mensajes Howard le pidió a Harper que hiciera un trío. Este le dejó claro que no estaba interesado en eso, pero aun así se presentó en la casa de la exestrella de la NBA.

"El acusado se puso de pie (inclinándose sobre el Sr. Harper), le agarró por los muslos, le quitó a la fuerza la ropa interior, le sujetó y le practicó sexo oral no consensuado al Sr. Harper", decía la demanda. "El Sr. Harper temía un daño corporal inminente cuando lo inmovilizaron y lo obligaron a permanecer en su lugar mientras el acusado continuaba agrediéndolo sexualmente".

Ese no es el final. Una tercera persona vestida como 'Kitty' apareció después de que Howard supuestamente le envió un mensaje de texto. Harper trató de mantener la calma porque le preocupaba que Howard y Kitty le hicieran daño. "La demanda alega que, una vez allí, Kitty 'penetraba analmente' a Howard mientras Howard le agarraba la cabeza y metía su pene en la boca de Harper", dice el informe de Radar Online.

Harper inmediatamente se vistió después de que los dos hombres terminaron. Quería tomar un Uber de regreso a casa, pero Howard exigió que Kitty llevara a Harper a casa. El acusado estaba completamente conmocionado después de la serie de incidentes que tuvieron lugar y demandó al jugador por asalto, agresión, imposición intencional de angustia emocional y encarcelamiento falso. Howard aún no ha comentado sobre las acusaciones.

Esta no es la primera vez que se cuestiona la sexualidad de Dwight Howard. Un supuesto hombre gay llamado Masin Elije puso en el candelero al expívot de la NBA en 2018 por salir con personas y hombres transgénero. Howard fue bombardeado con comentarios de fanáticos sobre ser gay. Y en 2019, el jugador abordó los rumores y negó tales afirmaciones: "No soy gay... Al principio duele pasar por eso. Me senté en casa y pensé que no quería volver a salir nunca más".

"Terminó siendo una situación que se volvió viral. La gente hablaba de eso y me molestó porque ni siquiera sabía quién era la persona", dijo Howard. "¿Por qué alguien a quien nunca conocí o con quien tuve contacto inventaría una historia completa sobre mí? Vi todo el odio, el odio puro, de personas que nunca antes había conocido".