Delgado: a RD se le da el respeto "que esperábamos"

Ángel Delgado está consciente del nivel de juego que ha alcanzado la selección dominicana y por esa razón advierte que al país comienzan a tomarle algo de respeto.

"Tenemos buen grupo, tenemos muy buen grupo en este Mundial y hay mucha expectativa", señala el delantero y central del equipo nacional, que competirá en la Copa Mundial de Baloncesto (agosto 25, septiembre 10), que tiene por sede a Filipinas (donde la tricolor comenzará su ruta), Japón e Indonesia.

La selección competirá en el Grupo A, el cual compartirá con Angola, Filipinas e Italia. Este lunes recibió la integración del centro de los Timberwolves de Minnesota, Karl-Anthony Towns.

"A nosotros ya nos están dando el respeto que se le tiene que dar a Dominicana que nosotros esperábamos desde hace mucho y estamos ready para la batalla", señaló Delgado, quien competirá en su primera Copa Mundial, luego de perderse la anterior.

La selección sacó un partidazo contra Argentina para asegurar su puesto en esta Copa Mundial contra el equipo suramericano, favorito para ganar en su casa.

El delantero es una de las hombres altos del equipo do nacional, en el que compartirá roles con Karl Towns, Eloy Vargas, Antonio Peña y Luis Santos, si es que el dirigente Néstor -Che- García decide con esos cinco postes.

Towns se integró a los entrenamientos del equipo nacional, experiencia que Delgado vuelve a compartir con el centro de los Timberwolves.

Los dos ya se conocen de categorías menores, así como del baloncesto de secundaria de Estados Unidos.

Con Towns se amplían más las posibilidades de llegar más allá del puesto 16 que alcanzó el equipo en la edición de 2019.

Delgado rechaza ser pretencioso sobre las aspiraciones y al contrario lo ve juego a juego. "Nuestra meta es ganar el primer partido", dijo Delgado.

Towns se integró a los entrenamientos en el en el Training Center Fuegirola Higueron, de Málaga, España. En este país, la tricolor tendrá dos partidos de fogueos, uno contra Canadá, el 18 de agosto y otro contra España, al día siguiente.



La definición de la selección nacional se conocerá el próximo 20 de agosto, según un comunicado de la Federación Dominicana de Baloncesto.

Los 14 que se encuentran en España son Andrés Féliz, Ángel Luis Delgado, Ángel Núñez, Antonio Peña, Eloy Vargas, Gelvis Solano, Gerardo Suero, Jean Montero, Karl Towns, Lester Quiñones, LJ Figueroa, Luis Santos, Rigoberto Mendoza y Víctor Liz.

Núñez se reintegró recientemente al equipo, de acuerdo con el reporte de Fedombal.

La selección ganó su primer partido de fogueo, contra Memphis, luego ha caído conatra Puerto Rico, y Letonia dos veces, aunque solo el segundo ante los letones confó como oficial.

Primera ronda

El primer juego de la tricolor será el 25 de agosto contra Filipinas (8:00 a.m.) en la ciudad de Bulacan en la Arena Filipina; seguirá el 27 frente a Italia (4:00 a.m.) y su tercero será ante Angola (4:00 a.m.). Los últimos dos partidos serán en la ciudad de Quezon y se jugarán en el Coliseo Araneta.Si el equipo avanza a la siguiente ronda, entonces formará el Grupo I con los dos que avancen del Grupo B (Sudán del Sur, Serbia, China y Puerto Rico)."Uno no se puede adelantar, que la ronda, que todo eso... Vamos partido por partido Y eso esencial ahora mismo".