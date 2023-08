Andrés Feliz, el orgullo del sector Guachupita tras brillar en la Mundial de Baloncesto 2023

Desde el comienzo de la emocionante Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2023, en el sector Guachupita, ubicado en el Distrito Nacional, los residentes de esta comunidad han estado despertando al alba, impregnados de entusiasmo y orgullo al ver a uno de los suyos representar a República Dominicana en esta destacada competición.

El jugador de baloncesto Andrés Rafael Feliz Sarita, de 26 años, ha desempeñado un papel fundamental en la fase de grupos del torneo mundial. En los tres partidos disputados, mantuvo un promedio de 17.7 puntos, 5.7 rebotes y 5.5 asistencias.

Sin embargo, ninguna actuación ha sido tan sobresaliente como su desempeño en el partido crucial para asegurar un récord impecable en tres encuentros. En este juego, la estrella de la NBA, Karl Towns, se vio limitado, debido a problemas de faltas, lo que permitió a Feliz brillar con una actuación excepcional en la cancha. Durante el partido, anotó 17 puntos, incluyendo seis tiros encestados de siete intentos, además de un rendimiento perfecto en cuatro tiros libres y sin perder ningún balón.

"Ha sido una experiencia increíble lo que hemos logrado, hemos hecho historia y realmente no lo esperábamos", expresó Andrés Feliz a Diario Libre a través de una conversación telefónica.

El jugador manifestó su profundo orgullo y gratitud por el apoyo constante brindado por su familia a lo largo de su vida. Desde su infancia, su familia lo ha respaldado en todos sus esfuerzos, contribuyendo así a su desarrollo profesional y, lo que es aún más importante, a su crecimiento como ser humano de calidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/29/familia-y-amigos-de-andres-feliz72-33f5935c.jpg Su hermana muestra una foto al hablar de lo orgulosa que está de el. (DIARIO LIBRE/ EDDY VITTINI) https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/29/familia-y-amigos-de-andres-feliz70-454b2fe1.jpg

Padre de Andrés: "La emoción no me cabe en el pecho"

Su padre, Rodolfo Feliz, juega un papel fundamental en este emocionante capítulo de la historia. Cada mañana, despierta a todos sus vecinos con el sonido de la televisión encendida, ya que no ha querido perderse ni un solo segundo de los logros que su hijo ha estado cosechando en la mundial de baloncesto.

En cada canasta anotada y en cada asistencia brillante, el orgullo y la emoción en los ojos de Rodolfo Feliz son evidentes. Su apoyo inquebrantable y su compromiso con el éxito de su hijo son una muestra conmovedora de cómo el deporte puede unir a las familias y comunidades en torno a un objetivo común.

"Ante todo gracias al Señor, saber que sin Él no damos ni un paso. Es cierto que tenemos en la madrugada toda una barriada, la fuerza de todo un barrio y de todo un país apostando a él (Andrés). Esto es un triunfo y una gloria de todos, la emoción no me cabe en el pecho, es un Feliz y el apellido me corrió por todo el cuerpo", manifestó emocionado el señor Rodolfo.

Agregó: "Sabemos que el baloncesto dominicano está por todo lo alto y ser el hijo mío una de las piezas claves, no tiene precio. Dios es maravilloso, Dios todo lo puede".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/29/familia-y-amigos-de-andres-feliz74-52a0bc07.jpg Andrés hablando para Diario Libre. (DIARIO LIBRE/ JUSETY PÉREZ ) https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/29/familia-y-amigos-de-andres-feliz78-99d4e5f6.jpg La camiseta que Andrés usó en uno de sus juegos. (DIARIO LIBRE/JUSETY PÉREZ )

El orgullo del barrio

Andrés nació y creció en la calle Samaná, en el sector Guachupita. Desde sus primeros años ya demostraba una inquebrantable determinación y una lucha constante por alcanzar sus metas y canalizaba su energía en el Club Rafael Solano, donde practicaba todos los días. Su sueño era claro desde muy niño: llegar a ser alguien grande en el baloncesto.

Observar su evolución ha sido un motivo de orgullo no solo para su familia, sino también para toda la comunidad. Franklin Parreño, quien fue su entrenador en el club durante la etapa de categoría de menores, relató cómo Andrés siempre destacó por su inteligencia y su ambición por el éxito.

Parreño aseguró que el joven baloncestista tenía un objetivo claro de seguir creciendo en su juego y en su carrera. Desde temprana edad, Andrés dejaba en claro que estaba dispuesto a invertir tiempo y esfuerzo para superarse constantemente. Su historia es un testimonio inspirador de cómo la dedicación y la pasión pueden conducir a grandes logros y su comunidad tiene el privilegio de ver a uno de sus propios miembros destacar en la escena mundial del baloncesto.

Además de su entrenador, otros miembros de la comunidad expresaron el inmenso orgullo que sienten por él. Recuerdan cómo sus padres colocaban una pantalla grande afuera del negocio de su papá para que los vecinos pudieran unirse y ver los juegos junto a ellos.

Precisan que ha sido un ejemplo de superación para muchos jóvenes que están creciendo en el barrio, por lo que algunos lo ven como un padre de corta edad.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/29/familia-y-amigos-de-andres-feliz76-4a557a3d.jpg William Ramírez, amigo de Andrés. (DIARIO LIBRE/ EDDY VITTINI) https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/29/familia-y-amigos-de-andres-feliz64-7cac86d2.jpg Ángel Montes de Ocoa, vecino. (DIARIO LIBRE/ EDDY VITTINI ) https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/29/familia-y-amigos-de-andres-feliz67-393dbf1e.jpg Franklin Parreño, entrenador de Andrés en la club Rafael Solano. (DIARIO LIBRE/ EDDY VITTINI ) https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/29/familia-y-amigos-de-andres-feliz77-298d9c46.jpg José Reyes, amigo de Andrés. (DIARIO LIBRE/ EDDY VITTINI )

En la casa de sus padres las decoraciones son de Andrés

Los padres y algunos familiares de Andrés Feliz residen en el sector Guachupita. El señor Rodolfo Feliz tiene un negocio de refrigeración, el cual es su fuente de sustento.

A tan solo dos casas de distancia, se encuentra el hogar de su madre, Teresa Sarita. Desde el momento en que se ingresa a la vivienda, los cuadros y trofeos de su hijo están visiblemente expuestos, un testimonio visual de sus logros y éxitos. Cada premio y cada reconocimiento destacan el recorrido excepcional de Andrés en el mundo del baloncesto y sirven como recordatorio constante de su dedicación.

Aunque Diario Libre no pudo hablar con su madre, una de sus hermanas compartió la felicidad que sienten al ver a Andrés crecer en lo que siempre soñó desde su infancia.

Sharina Feliz expresó que desde que su hermano regresaba de la escuela, a menudo se olvidaba de comer con tal de llegar a tiempo a la cancha para practicar. Su sacrificio y pasión temprana por el baloncesto reflejan su firme determinación y su deseo de superarse constantemente.

Andrés cursó sus estudios primarios y secundarios en la escuela Hondura y en el Colegio Evangélico Central. Tiene cinco hermanos, quienes están emocionados de verlo en la cima. Aseguran que uno de los rasgos más destacados de Andrés es su humildad ante todos, cualidad que lo ha engrandecido a lo largo del tiempo.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/29/familia-y-amigos-de-andres-feliz71-2942cf96.jpg Cuadro colocado en la sala de su padre. (DIARIO LIBRE/ EDDY VITTINI) https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/29/familia-y-amigos-de-andres-feliz66-90456a60.jpg Club Rafael Solano. (DIARIO LIBRE/ EDDY VITTINI ) https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/29/familia-y-amigos-de-andres-feliz63-13e39422.jpg Sector Guachupita: el barrio que lo vio crecer. (DIARIO LIBRE/ EDDY VITTINI )

Sobre el mundial

La Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2023 es un evento de renombre internacional el cual se lleva a cabo en tres países: Filipinas, Japón e Indonesia, desde el 25 de agosto hasta el 10 de septiembre. A lo largo de este emocionante período de 16 días, las 32 selecciones participantes se enfrentarán en un total de 92 partidos electrizantes.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/29/baloncesto-f0682f0e.jpg El delantero de República Dominicana Karl-Anthony Towns (32) contra el delantero de Italia Luigi Datome (70) durante su partido del grupo A de la Copa Mundial de Baloncesto en el Coliseo Araneta en Manila, Filipinas, el domingo 27 de agosto de 2023. (AP/AARON FAVILA)

Leer más La selección dominicana vence a Italia y asume el liderato del Grupo A del Mundial de baloncesto