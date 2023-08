FIBA considera a República Dominicana candidato real a medalla en el Mundial de Baloncesto

No muchos observadores esperaban que la República Dominicana avanzara con un impecable récord de 3-0 en el Grupo A de la Copa Mundial de Baloncesto FIBA 2023. Sin embargo, el grupo convocado demostró en la Primera Ronda por qué es un contendiente para las medallas cuando todo esté dicho y hecho.

Aquí hay cinco razones por las que no se debe subestimar al equipo de la zona americana de la FIBA y no sería sorprendente si regresaran de Filipinas con premios en su equipaje.

Primera razón: Nestor "Ché" García

Néstor 'Ché' García ha construido un legado de sacar lo mejor de sus jugadores y lograr cosas que pocos creían posibles, como la victoria de Venezuela sobre Canadá en las Semifinales de la FIBA AmeriCup 2015, ganar el evento y luego llegar a los Juegos Olímpicos de 2016. O los dominicanos sorprendiendo a Alemania en la Primera Ronda del Mundial 2019. O más recientemente, presenciar cómo este equipo se clasificó para la Copa del Mundo 2023 al derrotar a Argentina en su casa en el último día de las Clasificatorias de las Américas.

La estrella Karl-Anthony Towns elogió a García como uno de los mejores entrenadores del mundo en la conferencia de prensa posterior al partido después de la victoria del equipo sobre Angola, también debido a su actitud con los jugadores.

"No solo los (buenos entrenadores) son increíbles con las X y las O, y sacan lo mejor de su equipo y sus jugadores, sino que son alguien hacia quien todos los jugadores se sienten atraídos fuera de la cancha. Cuando no estamos en la cancha, todos queremos pasar tiempo con el entrenador. Todos queremos hablar con él. Todos queremos reír con él. Todos queremos bromear con él. Todos queremos hablar de baloncesto con él. Todos queremos no hablar de baloncesto con él. Y eso es lo que lo hace tan especial. No es solo un entrenador de baloncesto, sino un entrenador de vida".

Segunda razón: Karl-Anthony Towns

Todos saben lo que Towns puede hacer en la cancha, alguien que puede jugar tanto dentro como fuera y ayudar al equipo de muchas maneras, pero es humilde dentro y fuera de la cancha y valora la oportunidad de jugar por el país de su madre.

Para tener una idea de cuánto significa para el equipo, esta fue la reacción del entrenador García cuando Towns dijo que vendría a la Copa del Mundo: "Levanté las manos al cielo y dije gracias a Dios. Es una bendición para nosotros. Él está en otro nivel como jugador. Personalmente, nunca imaginé lo humilde que es. Es increíble".

Y el entrenador luego dijo: "Él es el líder. Para mí, es el mejor jugador del torneo. También por la forma en que ha actuado con el equipo".

Towns también demostró en el partido contra Angola que puede ser un líder desde el banquillo, ya que estuvo en problemas de faltas. "Simplemente me mantuve enfocado en la tarea en cuestión, seguí liderando y animando lo mejor que pude a mis compañeros de equipo. Si no puedes ser el mejor jugador en la cancha, ¿por qué no ser el mejor jugador en el banquillo? Quería ser el mejor jugador en el banquillo. Quería ser el mejor animador. Quería ser el mejor estratega", dijo Towns.

Tercera razón: Ganar sin Towns

Towns no jugó en absoluto en las Clasificatorias de las Américas y la República Dominicana registró dos victorias sobre Argentina, incluida una remontada masiva para evitar que alcanzaran la Copa del Mundo.

El equipo luego lidió con que Towns estuviera en problemas de faltas contra Angola y aún así encontraron la manera de ganar.

"Towns tuvo problemas de faltas hoy, pero todos conocen su papel. Él no estará ahí todos los días y cosas como estas pueden suceder. Alguien tiene que dar un paso al frente y lo hicimos bien cuando él estaba en el banquillo hoy", dijo el ala-pívot Ángel Delgado.

Cuarta razón: Quinones no ha encontrado su ritmo

Lester Quinones es conocido como un tirador letal, pero no ha encontrado su rango desde el exterior en absoluto. Después de fallar sus primeros cinco intentos de larga distancia en sus dos primeros partidos, Quinones falló los cinco intentos de triples contra Angola, para un total de 0 de 10 hasta el momento. Es un tirador demasiado talentoso para tener un rendimiento bajo durante todo un torneo, lo que significa que pronto recuperará su forma, y entonces habrá que tener cuidado con la oposición.

"Lester es nuestro tirador. Todos creemos en él. A veces suceden cosas. Simplemente seguimos apoyándolo para que siga lanzando. En algún momento va a encestar tiros y aún lo apoyaremos y estaremos contentos", dijo Gelvis Solano.

Quinta razón: Altamente talentosos y motivados

Los dominicanos sorprendieron a muchos hace cuatro veranos al derrotar a Alemania y llegar a la Segunda Ronda. Y causaron aún más asombro en las Clasificatorias de las Américas al vencer a Argentina para llegar a esta Copa del Mundo. Añade a una superestrella humilde como Towns y hay buenas razones para tener confianza en el equipo.

"Tenemos más experiencia en algunos jugadores. Tenemos algunos jugadores jóvenes que son muy buenos. Y mejoramos mucho en nuestra defensa. A este nivel, tienes que jugar defensa. El equipo es muy agresivo. Mejoramos mucho en comparación con la Copa del Mundo de China", dijo García.

El equipo también está altamente motivado debido a que pocos observadores los han elegido para hacer mucho en este torneo.

"La República Dominicana está enloqueciendo en este momento. Tenemos un equipo especial. Todos nos dieron por perdidos y no pensaron que podríamos ser grandiosos. Pero en la práctica, con uno de los mejores entrenadores del mundo como Che, creímos que podíamos hacer algo increíble. Creo que el mundo lo va a notar ahora", dijo Towns.

Suma todo esto y es difícil no considerarlos como un contendiente legítimo.