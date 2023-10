Antetokounmpo elogia a los Bucks por adquisición de Lillard y su compromiso con ganar otro título

Giannis Antetokounmpo elogió a los Bucks de Milwaukee por su compromiso para ganar otro campeonato con la adquisición de Damian lillard, pero agregó que no tiene sentido financiero firmar una extensión de contrato en este momento.

Antetokounmpo es elegible para firmar una extensión de tres años y 170 millones de dólares, pero podría ganar mas si se espera hasta el próximo verano. Su contrato expira hasta la campaña 2024-25, aunque tiene una opción de jugador para el 2025-26.

"Dije que no tenía sentido firmar un contrato en este momento debido a que el dinero no es importante —mucho dinero sí importa. Entonces firmaré el próximo año", dijo Antetokounmpo con una pequeña risa. "Pero no, al final del día no tiene sentido. No tiene sentido firmar ahora, siempre tengo que ver lo que es mejor para mí y mi familia, en mi situación".

Este verano el jugador griego le dijo a The New York Times que quería asegurarse que los Bucks estuvieran comprometidos a ganar otro campeonato antes de decidir si firmaría una extensión.

Milwaukee añadió a Lillard en un canje con tres equipos por lo que cedieron al estelar Jrue Holiday, al base Grayson Allen y varias selecciones de Draft. Con Lillard y Antetokounmpo, los Bucks ahora cuentan con dos de los 75 jugadores seleccionados al equipo del 75mo aniversario de la NBA.

"Definitivamente siento que el equipo ha demostrado su compromiso para ganar un campeonato", comentó Antetokounmpo. "Entonces estoy feliz".

Igual Lillard, quien había pedido un canje a los Trail Blazers de Portland debido a su interés de ganar un título.

El canje por Lillard coronó un intenso receso de campaña para los Bucks, que despidieron al entrenador Mike Budenholzer y lo reemplazaron con Adrian Griffin. Budenholzer había llevado a Milwaukee a su primer título en 50 años en el 2021, pero lo dejaron ir después de que perdieron en la primera ronda de los playoffs.

Los cambios traen un riesgo.

Lillard disputó sólo 29 juegos en el 2021-22 debido a una lesión abdominal y estuvo limitado a 58 la campaña anterior debido a una tensión en la pantorrilla. Antetokounmpo y Khris Middleton se sometieron a cirugías de rodilla en la temporada baja.

Los Bucks además no tendrán control de sus selecciones de primera ronda hasta el 2031.

Aún así, el dueño de los Bucks Wes Edens cree que "estamos en la mejor posición en la que jamás hemos estado en este punto de la campaña".