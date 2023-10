Doncic recibe bienvenida de Real Madrid, su equipo anterior, en pretemporada ante Mavericks

Luka Doncic regresó a España para una recepción calurosa de parte del Real Madrid, su equipo anterior, en un partido de pretemporada disputado el martes ante los Mavericks de Dallas.

El astro esloveno recibió una gran ovación de parte de los aficionados locales y fue homenajeado por sus excompañeros.

Los gritos de "Luuuuuka" volvieron a escucharse en la capital española cinco años después de que se marchó el armador estrella de la NBA. El esloveno se vio conmovido mientras miraba en la pantalla gigante sus jugadas en el pasado antes del partido.

Doncic jugó menos de cinco minutos y anotó nueve puntos en la derrota de Dallas 127-123 ante su exequipo. Tim Hardaway Jr. lideró a los anotadores con 21 puntos por los Mavericks, quienes perdieron también sus dos juegos de pretemporada ante los Timberwolves de Minnesota en Abu Dhabi la semana pasada.

El argentino Facundo Campazzo, quien fue firmado y dado de baja por Dallas el año pasado, lideró la reacción del Real Madrid en la recta final con 20 puntos para los de casa. El español Sergio Llull – ex compañero de equipo de Doncic – y Vincent Poiret anotaron 19 puntos cada uno para el club español.

Doncic encestó 3 de 6 tiros con una asistencia, y sus puntos fueron resultado de tres triples.

Las camisetas de Doncic estaban por todas partes en la arena Wizink Center – las azules con el número 77 que utiliza ahora con los Mavericks, y las blancas con la número 7 que solía usar en el equipo al cual se llegó desde adolescente.

"No sé qué decir. Es un día especial para mí", dijo Doncic a la afición antes del partido. "He visto a mis excompañeros y a personas con las que he estado por muchos años. Gracias a todos".

Doncic recibió la insignia de oro – como miembro de honor del club – por parte del presidente del Real Madrid Florentino Pérez, además de una réplica de uno de los trofeos que ganó con el Madrid. Sostuvo la réplica en mitad de campo junto con algunos de sus excompañeros y jugadores del plantel actual del Madrid.