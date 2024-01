La exesposa de Spoelstra se defiende ante acoso por quedar fuera de millonario contrato

El miércoles, el Heat de Miami anunció que convertía a Erik Spoelstra en el entrenador con el contrato más grande de la historia, US$120 millones por ocho años, poco más de un mes de completarse el divorcio con Nikki, con quien estuvo casada los últimos siete años y procrearon tres hijos.

Niki Spoelstra ha sido objeto de burlas en las redes sociales, al quedar este dinero fuera del reparto, a lo que ella ha respondido con una serie de post en Historias de Instagram.

"Según la sociedad grosera, ignorante y desinformada en general, las mujeres no pueden 'ganar'", escribió. "Las mujeres no pueden estar genuinamente enamoradas de alguien exitoso. No, están fingiendo y lo hacen por dinero. Y si una mujer decide no estar con una pareja exitosa, aparentemente es una idiota".

Nikki, de 36 años, y Spoelstra, de 53, finalizaron su divorcio en noviembre después de siete años de matrimonio en noviembre, informó el Miami Herald.

Nikki Sapp, su nombre antes de casarse, se conoció con Erik mientras era cheerleader del Heat, en la NBA. La pareja comenzó a salir en 2013.

En una declaración conjunta, la ex pareja dijo que se separaron amistosamente y se comprometieron a ser padres compartidos de sus tres hijos, Santiago, 5, Dante, 3 y Ruby, 1 año.

Nikki luego explicó por qué no ignora esos comentarios.

"Ignorarlo (el acoso) durante años afectó mi salud emocional y la gente necesita comprender mejor cómo sus palabras pueden afectar a otras personas", continuó.

"Por amor a los nuevos comentarios. Bienvenidos", escribió Nikki el miércoles con un montón de emojis de trolls, incluida una foto con amigos. En una publicación separada el jueves, Nikki subtituló una foto de ella sonriendo: "Mooooooood". También publicó un mensaje para quienes la "acosaban" en línea.

"Ya es suficiente intimidación y acoso para los CiTy BoYs de hoy", escribió Nikki. "Vamos a llamarte como eres. Matones". "Ve a hablar sobre 'eso' o sobre mí con tus amigos".

A principios de semana, Nikki recurrió a Instagram para responder a un comentario específico en su feed que decía "manera de perder la bolsa", a raíz de la extensión de ocho años de Spoelstra.

"Jajaja. Voy a abordar este comentario NO en lo que respecta a mis elecciones de vida personales, sino en lo que se refiere a un proceso de pensamiento general que creo que mucha gente tiene y con el que mucha gente me ha acosado a lo largo de los años", escribió Nikki el martes.

"No solo yo. Pero la gente. En general. Sé más amable".

"Hemos tomado la difícil pero amistosa decisión de presentar una solicitud conjunta para poner fin formalmente a nuestro matrimonio", dijeron en el comunicado. "Ambos estamos agradecidos por nuestra relación y seguimos plenamente comprometidos con la crianza compartida de nuestros hijos y seguir haciéndolos nuestra prioridad compartida.

"Apreciamos el apoyo de todos mientras avanzamos hacia la siguiente etapa de nuestras vidas y les agradecemos por respetar la privacidad de nuestra familia".