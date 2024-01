Karl Towns tiene su mejor actuación en una noche mala

El jugador dominicano Karl-Anthony Towns logró marca personal y para la franquicia de Minnesota Timberwolves en una noche considerada como desastrosa para la organización, según las palabras del dirigente coach Chris Finch.

Towns terminó la noche con 62 puntos, la mayor cantidad para él en la NBA y marca para la franquicia, en un partido en el que cayeron derrotados ante los Charlotte Hornets con marcador 128-125.

"Duele. Lo que quieres es tener noches así y ganar. Un día así, histórico o como lo quieras llamar, y perder... no sienta bien. No me hace feliz. Estaba siendo agresivo, los tiros me parecían buenos tiros y entraban. Llevaba desde la sesión de tiro diciendo a mis compañeros que me sentía bien, no pensaba que iba a acabar así. No hay excusas ni victorias morales. Éramos líderes del Oeste, uno de los mejores equipos de la NBA. Esto no puede ir de victorias morales o grandes noches individuales. No quería que acabara así", expresó Towns después del partido.

La actuación de Towns fue, aunque parezca extraño, es la vigésimo primera vez que un jugador llega a 60 puntos pero su equipo pierde el encuentro. El récord lo tiene Wilt Chamberlain, que con los Warriors perdió, en 1961, contra los Lakers a pesar de que anotó 78 puntos. Wilt también perdió partidos en los que anotó 72 y 70 puntos. Incluso Devin Booker no pudo saborear la victoria cuando llegó a 70 puntos, en 2017 en un Celtics-Suns que se jugó en el Garden de Boston.

El dominicano logró 10 canastos detrás del arco de tres puntos en quince intentos, para establecer una marca personal en esa faceta del juego, en la que probado ser bien efectivo a lo largo de su carrera.