El mánager de baloncesto de St John's muestra disconformidad con el jugador dominicano Joel Soriano

El pívot de St. John, Joel Soriano (11), atrapa un pase de entrada mientras el delantero de Xavier, Sasa Ciani, lo defiende en la segunda mitad del partido de la NCAA el miércoles 31 de enero de 2024 en Cincinnati. ( KAREEM ELGAZZAR, THE CINCINNATI ENQUIRER VÍA AP )

El mánager de los Red Storm de St John's, Rick Pitino decidió llevar a la banca al jugador de origen dominicano, Joel Soriano.

Aparentemente por su bajo rendimiento en sus últimos partidos, Pitino llevó a la banca al jugador central de 6-11, un hecho que ocurre por primera vez esta temporada.

St John's cayó el martes en la noche 75-72 ante Providence Friars.

En lugar de Soriano, nativo de Yonkers, el dirigente colocó a Zuby Ejiofor.

El jugador de origen quisqueyano es uno de los proyectos de la selección nacional de República Dominicana.

Aunque Ejiofor mostró algunos destellos fuertes, produciendo siete puntos y tres rebotes en 17 minutos plagados de faltas.

Soriano marcó nueve puntos y siete rebotes. No pudo contener al centro de Provicende, Josh Oduro, quien terminó con 28 puntos, 26 conseguidos en la segunda mitad.

"Fui con Zuby porque ha estado jugando muy duro en las prácticas y quiero ver lo que tenemos en él", dijo Pitino, quien no se comprometió con sus planes de seguir adelante en el centro, publica el New York Post.

Soriano ha promediado sólo 11,3 puntos y 8,1 rebotes en sus ocho juegos anteriores, seis de ellos derrotas en St. John. Contrario a eso, en los primeros cinco partidos de liga del equipo, Soriano produjo 16,4 puntos y 10,4 rebotes.

Ejiofor, de 6 pies 9 pulgadas, una transferencia de Kansas, ha llegado últimamente y ha superado a Soriano, especialmente en el lado defensivo, donde los "Johnnies" han tenido problemas durante gran parte del año.

En los últimos nueve juegos, St. John's ha sido superado por 78 puntos con Soriano en la cancha, mientras que ha superado a sus oponentes por 53 puntos cuando Ejiofor está en la cancha, escribe el periodista del Post, Zach Braziller, con el dominicano jugando 110 minutos más en ese lapso.

Pitino consideró hacer el movimiento hace unos juegos, pero pospuso la decisión y optó por darle a Soriano el beneficio de la duda, según una fuente.

"Lo intenté esta noche, jugó duro", dijo Pitino. "Todos los integrantes de este equipo me dan el 100 por ciento de esfuerzo todos los días, lo cual aprecio mucho. Él no. No estoy tratando de darle una lección. Sólo estoy tratando de recompensar a las personas que simplemente hacen todo lo posible".

"Así que Joel hizo todo lo posible esta noche, ya sea que lo superaran o no, aun así hizo todo lo posible. Si vuelve a hacer un esfuerzo extraordinario, eso es todo lo que quiero de él. Quiero verlo tener un gran final de temporada".