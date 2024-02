Scot Pollard se recupera bien tras recibir trasplante de corazón

El campeón de la NBA y concursante del programa "Survivor" Scot Pollard está "despierto y se siente bien" un día después de que le realizaron un trasplante de corazón, aseguró la esposa el sábado en redes sociales.

"¡Scot tiene un nuevo corazón!", publicó el viernes Dawn Pollard en la red social X, antes conocida como Twitter. "La cirugía salió bien y me dijeron que el corazón es grande, poderoso y perfecto para él! Ahora en la parte crucial de la recuperación".

El sábado dio una actualización y escribió: "¡Vean quién está despierto y sintiéndose bien! Le quitaron el tubo de respiración esta mañana y comenzó a contar chistes y cantar, ´Dejé mi corazón en San Fran-Nashville´. ¡Estamos asombrados por la recuperación de Scot hasta ahora!".

Pollard, quien cumplió 49 años el lunes, necesitaba un trasplante debido a un virus que tuvo en el 2021 y que posiblemente disparó una condición genética de la que tenía conocimiento debido a que llevó a la muerte de su padre a los 54 años, cuando Scott tenía 16. La estatura de Pollard complicó encontrar un donador debido a que necesitaba un corazón suficientemente grande para sus 2,10 metros de altura y 117 kilógramos.

El viernes, Dawn Pollard publicó que habían encontrado un corazón.

"¡Es tiempo!, indicó en X. "Por favor continúen rezando por Scot, los cirujanos, el donador y la familia que perdió su ser querido. El donador nos dio el regalo más increíble de la vida y estaremos agradecidos por siempre".

Pollard fue seleccionado en la primera ronda en 1997 tras ayudar a Kansas alcanzar los octavos del torneo de la NCAA cuatro años seguidos. Fue un suplente utilitario casi toda su carrera en la NBA que duró 11 años con cinco equipos. Disputó 55 segundos en las Finales de la NBA con los Cavaliers de Cleveland en el 2007 y lo ganó todo al año siguiente con los Celtics de Boston a pesar de qu sufrió una lesión en el tobillo en febrero que lo dejó fuera.

Pollard se retiró tras esta campaña y continuó con una carrera como analista y en la actuación. Participó en la 32ma temporada de "Survivor".

El mes pasado Pollard dio a conocer su condición y comenzó el proceso de ingresar a la lista en los centros de trasplante. Ingresó a cuidados intensivos en Vanderbilt University Medical Center el 7 de febrero.

"Me quedaré hasta que consiga mi corazón", dijo en un mensaje de texto a The Associated Press desde la habitación del hospital en Tennessee. "Mi corazón se debilitó. Los doctores están de acuerdo que es la mejor forma de conseguir un corazón".