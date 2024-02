Caitlin Clark amplía su récord de puntos en la historia de la NCAA al sobrepasar a Woodard

Caitlin Clark tiene otro récord profesional en su asombroso currículum: la mayor cantidad de puntos de cualquier jugadora universitaria importante que jamás haya saltado a la cancha.

Para la entrenadora de los Hawkeyes, Lisa Bluder, y sus compañeras, este es el más importante.

La escolta superestrella de Iowa anotó 33 puntos para llevar a los Hawkeyes, sexto clasificado, a una victoria de 108-60 sobre Minnesota, superando a Lynette Woodard en la lista de todos los tiempos con 3.650 puntos, uno más que el anterior.

"Esta noche es la noche del verdadero récord", dijo Bluder, quien jugó para Northern Iowa de 1979 a 1983. "Por alguna razón, la NCAA no quiere reconocer el baloncesto que se jugaba antes de 1982, y eso está mal. En aquel entonces jugábamos al baloncesto. Simplemente no quieren reconocerlo, y eso nos perjudica al resto de los que estábamos jugando en ese momento. No hay ninguna razón por la que ese no deba ser el registro verdadero".

A principios de este mes, Clark superó a Kelsey Plum (3527) como líder de puntuación femenina de todos los tiempos de la NCAA. Woodard totalizó 3.649 puntos entre 1977 y 1981 para Kansas, cuando el deporte estaba bajo el control de la Asociación de Atletismo Intercolegial para Mujeres, antes de que la NCAA comenzara a sancionar el baloncesto femenino con la temporada 1981-82.

"Tal vez la NCAA se dé cuenta de eso ahora. Tal vez les llame la atención y comiencen a reconocer a las mujeres que jugaron en los años 70", dijo Bluder. "Recuerden, jugaron con una pelota de baloncesto más grande y tampoco con una línea de 3 puntos".

Clark no dejó dudas de que conseguiría el récord al driblar hacia la izquierda desde una pantalla y lanzar un triple desde la parte superior de la llave a solo 13 segundos de iniciado el juego. Lanzó sus primeros cuatro triples, tres de ellos desde muy profundo, y anotó 15 puntos en los primeros 3:18 del juego.

Clark anotó 21 puntos en el entretiempo. Pasó la mayor parte de la segunda mitad mostrando sus habilidades de pase para encontrar compañeras de equipo abiertas, pero finalmente, cuando quedaban 4:17, conectó su octavo triple del juego para pasar a Woodard. También estableció el récord de triples de una sola temporada de la NCAA en el proceso y terminó con su décimo triple-doble de su carrera.

Toda una noche, incluso para ella.

Y Woodard estaba en su mente.

"Estoy realmente agradecida y agradecida de tener a esas jugadores que me precedieron. Sí, es súper especial. Obviamente es una de las mejores de todos los tiempos", dijo Clark. "Esto todavía muestra el margen que tenemos para mejorar, y el rumbo del deporte femenino es realmente un gran lugar".

Pete Maravich (3.667) es el líder universitario importante de todos los tiempos para ambos sexos, sólo 17 puntos por delante de Clark. Pistol Pete jugó para LSU de 1967 a 1970 y, como Woodard, en la era anterior al tiro de 3 puntos.

La estrella de LSU jugó cuando los estudiantes de primer año no eran elegibles para el equipo universitario y no había una línea de tres puntos. Su récord es venerado y no había sido cuestionado hasta que el base de quinto año Antoine Davis se quedó a tres puntos de empatarlo en marzo pasado. Ningún jugador, masculino o femenino, que juegue en la ventana tradicional de cuatro temporadas ha estado en camino de igualar o superar la marca.

Pearl Moore de Francis Marion tiene el récord general femenino con 4.061 puntos entre 1975 y 1979 a nivel de universidades pequeñas en la AIAW. Moore anotó 177 puntos en la universidad antes de inscribirse en Francis Marion.

Hay otros tres jugadores universitarios pequeños de la Asociación Nacional de Atletismo Intercolegial, incluida la actual guardia de la Universidad de Ciencias de la Salud y Farmacia, Grace Beyer, por delante de Clark.

Frente a una multitud de más de 14,000 fanáticos en Williams Arena, el undécimo lleno total en 11 juegos reales como visitante esta temporada para Clark y su equipo, los Hawkeyes superaron a las Gophers para hacer el récord más aceptable para la jugadora de cuarto año.

Clark ha manejado gentilmente la atención sobre sus hazañas individuales mientras intentaba enfatizar la importancia del desempeño del equipo, con dos derrotas en los cuatro juegos anteriores que le costaron a Iowa la oportunidad de ganar el campeonato de la temporada regular del Big-Ten. Ohio State consiguió el título el miércoles y visita Iowa el domingo en un choque de potencias nacionales y de conferencias.

¿Y qué tal con Woodard?

Fue dos veces a Juegos Olímpicos y capitana del equipo estadounidense de 1984 que ganó la medalla de oro en los Juegos de Verano de Los Ángeles, una jugadora versátil y una personalidad magnética que jugó profesionalmente en Italia y Japón y en 1985 se convirtió en la primera mujer miembro de el grupo ambulante de baloncesto Harlem Globetrotters.

Jugó en la WNBA en 1997-98, las dos primeras temporadas de la liga, y fue elegida para el Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial en 2004. Woodard también fue entrenador en jefe en Winthrop durante más de tres temporadas desde 2017-20.

En una entrevista en ESPN el lunes, Woodard dijo que la NCAA no les está haciendo ningún favor a los jugadoras anteriores a 1981.

"Deberían respetar la historia. Incluirnos a nosotras y nuestros logros", dijo. "Esta es la era de la diversidad, la equidad y la inclusión. Deberían incluirnos. Nos lo merecemos."

El siguiente paso para Clark es Pete Maravich, la maravilla de la puntería que conoció por primera vez en la escuela secundaria cuando sus fanáticos y amigos le recomendaban que buscara videos granulados de sus suaves tiros en YouTube para inspirarse. Incluso la han llamado "Pete Cola de Pony" en ocasiones.

"Es súper especial estar en el mismo ámbito de muchos jugadores realmente talentosos que han hecho muchas cosas realmente buenas", dijo Clark.

Clark superó la marca de Woodard el miércoles con su último tiro del partido, un triple.

Ella tiene un año adicional de elegibilidad disponible si decide quedarse un quinto año. Si opta por el Draft de la WNBA de 2024, que se llevará a cabo en abril, se espera que ocupe el puesto número 1 en las Indiana Fever.