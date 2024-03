Lesión de Mitchell fue por "desgaste"; podría estar fuera más tiempo del estimado por los Cavs

La lesión en la rodilla izquierda de Donovan Mitchell podría dejar fuera al base estelar por más tiempo del que estimaban los Cavaliers.

El entrenador J.B. Bickerstaff aclaró el martes un poco la situación sobre la lesión de Mitchell —que el equipo asegura es un golpe en el hueso— y dijo que ésta se agravó con el tiempo. Mitchell, líder encestador de Cleveland y que lideró al equipo mientras otros jugadores estaban lesionados, se perderá al menos tres duelos.

Bickerstaff indicó que Mitchell podría ausentarse aún más.

"Espero que esté de vuelta antes de un mes", comentó Bickerstaff antes de que los Cavs recibieran a los Celtics de Boston, que lideran la Conferencia Este, y que han ganado 11 juegos consecutivos. "No me gusta hablar de más, pero después de tres juegos lo van a reevaluar y entonces tomaremos una decisión".

"Espero que no sea un periodo largo, pero siempre haremos lo que sea mejor para nuestros chicos para asegurarnos que estén saludables".

Mitchell lidera a los Cavs con 28.,0 puntos por partido y tiene los mejores números de su carrera en rebotes, asistencias y robos en su segunda temporada con Cleveland. El jugador de 27 años cargó con el equipo cuando Darius Garland (mandíbula rota) y Evan Mobley (cirugía de rodilla) estuvieron fuera seis semanas.

Mientras que el equipo dijo que Mitchell tiene un golpe en el hueso, Bickerstaff indicó que la lesión se desarrolló durante varias semanas.

"Es más algo de desgaste", aseguró Bickerstaff. "Es del tipo de tendinitis, que simplemente se recrudeció. Entonces no es algo que sucedió de la nada, sino algo que creció con el tiempo".

Los Cavs esperan que la inyección de plasma rica en plaquetas que recibió Mitchell el lunes acelere su retorno. Hasta entonces, Cleveland, que actualmente es tercero en el Este, tendrá que arreglárselas sin su mejor jugador.

"Obviamente siempre estás preocupado, pero tenemos confianza y estos próximos pasos serán los necesarios", indicó Bickerstaff. "Era una de esas situaciones en las que intentó jugar a pesar del problema, pero lo estaba afectando y podías ver que no estaba encendido".

"No podía moverse en ciertas direcciones debido al dolor y que lo limitaba. No soy médico, pero por lo que he escuchado, el tiempo, descanso y proceso harán que vuelva fortalecido".