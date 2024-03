La selección fue meta de Delgado, más que viajar por el mundo como jugador

Con un récord de 16-5, el equipo de Ángel Luis Delgado se encuentra de tercero en la liga de baloncesto de Turquía.

Delgado, integrante del Besiktas en su cuarto país como jugador internacional a nivel profesional.

Estados Unidos, Israel, España y ahora Turquía. Varias estadías para el nativo de Bajos de Haina, en República Dominicana. ¿Y qué pasó con China? Recuerden que solo firmó con el Beijing Royal Fighters de ese país, pero nunca apareció en un partido.

En Estados Unidos jugó con los Clippers de Los Angeles en 2018-2019 y esa misma temporada con Agua Caliente Clippers (Liga de Desarrollo NBA, LD); en la campaña siguiente, 2019-2020 con el Hapoel Holon (Israel); en 2020 Sioux Falls Skyforce (LD); en 2020-2021, con el Movistar Estudiantes (España); en 2021-2022 con el Bilbao Basket (España); en 2022-2023 con el Pinar Karsiyaka (Turquía), donde se encuentra en esta campaña con el Besiktas.

"Nunca fue (mi sueño) viajar el mundo entero. Nada de eso. Siempre fue llegar la selección nacional y un sueño que estoy cumpliendo y me lo estoy disfrutando " Ángel Delgado Selección nacional de baloncesto “

Un buen recorrido en el escenario internacional para este delantero. Pero esa no era su mayor ilusión cuando comenzó en este juego.

"El sueño mío en realidad cuando el Ángel pequeño como dices era llegar a la selección", dijo Delgado. "Ese era mi sueño. Ese era mi deseo".

Un caso muy especial. De niño, muchos jugadores sueñan con un avión para conocer el mundo. Delgado tenía otros planes.

"Nunca fue (mi sueño) viajar a Estados Unidos, viajar el mundo entero. Nunca fue nada de eso", señala Delgado, quien estuvo con la selección en la ventana de la Copa América contra México. "Siempre fue llegar la selección nacional y un sueño que estoy cumpliendo y me lo estoy disfrutando".

Ese anhelo comenzó cuando contaba con "10 ó 9 años, desde minibasket", calcula el jugador.

En el 2016, Delgado, de 30 años, se uniformó con el equipo nacional en el Centrobasket de ese año en Panamá.

Una motivación

En una selección sub-16, Delgado fue dejado fuera del equipo. En lugar de tirarse a un lado del camino, se mantuvo en ritmo. "Cuando me cortaron en la sub-16, eso me inspiró a llegar a lo más lejos que he llegado", señaló.

El grupo de Francisco García, Yack Michael Martínez, entre otros fueron entes motivadores para Delgado. "Cuando los ves por televisión, dices quiero estar ahí, quiero ser como ellos, hacer como ellos lo están haciendo, disfrutar del pueblo dominicano como ellos lo están disfrutando y eso es algo que se siente muy bien".