Mentalidad y deseo de hacerlo bien, las llaves del éxito para Andrés Féliz

Andrés Féliz era un niño más en Guachupita, el sector capitalino que ha dado grandes héroes deportivos y él se suma a esa lista.

Joan Guzmán, Ubaldo Cabrera, Teresa Durán, Matilde Guerrero, entre otros han surgido de ese marginado sector distrital.

Esos valientes atletas han superado todas las desventajas que ofrece la pobreza y Féliz engrosa ese grupo.

El armador de la selección nacional nació en el baloncesto en el Club Rafael Solano, de manera inicial de la mano de Frank Parreño y luego de Durán.

Poco a poco, ese niño de Guachupita, que dio sus primeros pasos en la calle Samaná de ese marginado sector, fue miembro del programa de selecciones de las categorías de la Federación Dominicana de Baloncesto.

Pasó a la unviersidad en Estados Unidos y su talento lo llevó a jugar en España en la segunda mejor liga de baloncesto del planeta: la ACB.

Féliz mantiene sus raíces y esa fama para nada lo ha atrapado en la burbuja fantasiosa. Muy al contrario, mantiene contacto con su comunidad.

Sembrarse en la ACB sugirió un camino con las complicaciones para un extranjero, extraño en esa nación europea. "Lo más difícil fue cuando me dieron la oportunidad del primer año, que teníamos tres armadores, yo era el último jugador, yo era la última opción como jugador. No como armador", dijo Féliz, entonces parte de la LEB Plata.

Entonces vino el salto a la ACB. Otro camino para lograr sus anhelos, al punto de ser figura con el Joventut Badalona.

Y aquí "la mentalidad" de Féliz fue la llave del camino para esta especial liga. "El talento y el deseo de querer hacerlo bien", manifestó el armador fueron otros facotres. "Pero creo que también el enfoque que tuve de creer en mí, de creer la oportunidad que se me estaba brindando, eso fue lo que me ayudó. Siempre tuve la cabeza firme y creí en mi trabajo y gracias a Dios ahora estoy en una mejor posición".

La fama

Andresito, hijo de padres jugadores, con los años pasó de ser el "niño" de la Samaná, un sencillo desconocido a un jugador con fama.

Lo vive cuando sale con su familia de paseo en España. "Orgulloso. Ver desde la posición que tú empezaste, en Guachupita, a la posición que tú estás ahora eso te da orgullo porque de donde tú vienes a donde estás, obviamente quiero seguir avanzando, pero eso te dice que el trabajo que vienes haciendo y los pasos que vienes dando son lo correcto", comenta el jugador.

Se hace común que en las calles lo detengan, un autógrafo o una "selfie" son comunes para él. "Siempre me paran, me saludan. Me felicitan por el trabajo, por mi carrera, eso también me llena de orgullo como también a mi familia, han visto el proceso que yo he pasado y obviamente verme en la posición que estoy yo también, les llena de orgullo a ellos también".

Probar la NBA

No tiene en mente ser un jugador NBA, al menos de momento. Pero deja saber que ha tenido acercamiento, "pero no hay nada en concreto nada oficial. Eso lo está manejadno mi agente".

Comprometido con sus raíces

Por compromisos en España se ausentó en este diciembre en el país, en especial su barrio, el lugar al que retorna para estas fechas y ocasión de su gusto para compartir regalos con su comunidad. "Yo siempre quiero ser agradecido también. Yo no tenía tanto y yo creo que ahora tengo una posición que puedo también darle la alegría a un niño o a una señora adulta", señala Féliz. "Creo que no solamente los humanos, sino también Dios lo ve, yo soy muy creyente en Dios y eso me hace sentir bien a mí".