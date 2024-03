LaVine asegura que su recuperación de la cirugía en el pie derecho va adelantada

La estrella de los Bulls de Chicago Zach LaVine aseguró el sábado que su recuperación de una cirugía en el pie derecho que lo dejará fuera el resto de la temporada ha sido más rápida.

LaVine se sometió a la operación el 8 de febrero. Indicó que fue para reparar una fractura desunida por sobrecarga, lo que quiere decir que su quinto metatarso estaba flotando dentro del pie. La fecha original para volver era de cuatro a seis meses, por lo que el jugador dos veces elegido al Juego de Estrellas podría volver para el campamento de entrenamiento.

"Estaba intentando encontrar cualquier forma de no hacerlo", admitió LaVine a los reporteros respecto a la decisión de someterse a la operación. "Nunca quieres operarte. Pero llegué a la conclusión, especialmente con lo que me dijo el médico, que el nivel de dolor y que esto no se resolverá por si solo".

Además, el entrenador Billy Donovan indicó antes del duelo de los Bulls ante los Clippers de Los Ángeles que Lonzo Ball comenzó a correr ligeramente y ha hecho ejercicios controlados en la cancha, en situaciones sin contacto. Ball no ha jugado desde enero del 2022 debido a tres procedimientos en la rodilla izquierda.

"Algunos de los ejercicios han sido muy positivos en cuanto a correr, recortar, saltar, hacer esas cosas. Entonces ha avanzado y ha respondido bien", comentó Donovan. "Estoy muy feliz por él personalmente, por su avance. Ha trabajado arduamente para estar en esta posición. Y esperemos que pueda seguir avanzando".

LaVine y Ball estuvieron en la banca en el encuentro ante Clippers. Chicago inició el día con una racha de tres victorias y tienen marca de 25-18 desde el primero de diciembre, pero son novenos en la Conferencia Este.