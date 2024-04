Butler, escolta del Heat de Miami, se lesiona rodilla y será examinado este jueves

"Me caí, él cayó encima y mi rodilla no soportó, supongo", dijo Jimmy Butler ( AP )

El escolta de Miami Jimmy Butler necesitará una resonancia magnética en la rodilla derecha tras lesionarse en la primera mitad del encuentro del minitorneo de repesca, que el Heat perdió ante los 76ers de Filadelfia.

Butler se lesionó al final del primer cuarto, cuando trató de engañar a Kelly Oubre Jr. en un enceste. La rodilla se le dobló a Butler, quien cayó.

El movimiento resultó en que Oubre cayera también, sobre la estrella del Heat, quien llevó a la franquicia la temporada pasada a las Finales de la NBA.

"Me caí, él cayó encima y mi rodilla no soportó, supongo", dijo Butler. "No lo sé. No es una buena sensación, eso te lo puedo decir".

Butler anotó el primer tiro libre, exhaló y falló el segundo. Permaneció en el partido y anotó 19 puntos, pero no fue suficiente en la victoria de Filadelfia 105-104 el miércoles por la noche.

El Heat recibirá el viernes por la noche a los Bulls de Chicago, que vencieron en la jornada a los Hawks de Atlanta. El equipo que se lleve el triunfo será el octavo preclasificado.

"Sólo necesitamos conseguir un juego y luego nos preocuparemos por el siguiente", dijo Butler.

No estaba claro de inmediato si Butler estaría disponible para jugar.

"Sentí que no podía hacer demasiado, lo cual apesta con en este momento", dijo Butler. "Espero estar bien. Espero despertarme mañana y poder moverme. En este momento, no puedo quedarme, ése es el caso".

Butler, ex jugador de los Sixers, anotó 20,8 puntos en 60 partidos con el Heat. El jugador de 34 años, dijo que se quedó en el partido porque pensó que la "adrenalina lo traería de vuelta" y se sentiría lo suficientemente saludable como para jugar a su nivel habitual.

Encestó 5 de 18 tiros de campo en general, pero sólo dos puntos en el cuarto periodo, cuando el Heat colapsó.

"Simplemente no fue el caso", dijo. "No pude hacer nada en ninguno de los dos lados de la cancha. Creo que lastimé a mi equpo más de lo que le ayudé en realidad".