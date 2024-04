El entrenador de los Timberwolves Chris Finch se opera la rodilla tras colisión

Los Timberwolves de Minnesota afrontará su serie de segunda ronda en los playoffs contra el reinante campeón de Denver con su entrenador Chris Finch recuperándose de una cirugía en la rodilla.

Finch, quien salió lastimado al ser embestido por el base de los Timberwolves Mike Conley al costado de la cancha, se someterá el miércoles a una cirugía tras sufrir la rotura del tendón rotuliano derecho, según informó una persona al tanto del plan. La persona habló el martes con The Associated Press bajo la condición de no ser identificado debido a que el equipo no lo ha hecho público. ESPN fue el primer medio en informar sobre la cirugía.

La cirugía dejará a Finch con apenas tres días de descanso previo al primer juego en Denver. Y este tipo de procedimiento suele provocar que la pierna sea inmovilizada por mucho más tiempo. También tendrá que andar en muletas. El estrecho espacio que hay al costado de la cancha hace pensar que Finch no podrá estar en el banquillo para el inicio de la serie.

El entrenador asistente Micah Nori quedó al frente del equipo, luego que Finch debió retirarse cerca del final del cuarto partido en Phoenix que completó una barrida en la primera ronda.

Nori también dirigió al equipo el 8 de marzo en Cleveland cuando Finch estuvo enfermo.

Conley llevaba el balón cerca del costado de la cancha cuando el astro de los Suns Devin Booker se lo cruzó. Aunque intentó frenar Conley acabó cayendo sobre el entrenador. Finch hizo un gesto de dolor y se sujetó la rodilla.

Finch, quien finalizó tercero en la votación al Entrenador del Año de la NBA, tiene marca de 160-127 en tres años y medio con los Timberwolves. Su foja en los playoffs es de 7-8, logrando clasificarles en cada una de sus tres temporadas completas.