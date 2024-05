Leonard se perderá 5to partido de la serie de 1ra ronda de Clippers ante Mavs

Kawhi Leonard no disputó el primero ni el cuarto tras quedar fuera los últimos ocho encuentros de la temporada regular ( AP )

Kawhi Leonard se perderá el quinto partido de la serie de primera ronda de la postemporada entre los Clippers de Los Ángeles y los Mavericks de Dallas el miércoles debido a una inflamación en la rodilla derecha.

Leonard fue descartado por el entrenador de los Clippers Tyronn Lue el martes. El alero elegido seis veces al Juego de Estrellas se perderá su tercer juego en esta serie.

No disputó el primero ni el cuarto tras quedar fuera los últimos ocho encuentros de la temporada regular por el dolor en la rodilla. Leonard regresó para el segundo y tercer duelo de la serie, pero sumó sólo 24 puntos en dos partidos, no logró encestar ningún triple y en general no se vio fino.

Sorprendentemente los Clippers ganaron los dos duelos que Leonard se perdió y Dallas los dos en los que jugó.

Leonard promedia 23,7 puntos, 6,1 rebotes y 3,6 asistencias esta temporada en 68 encuentros, la mayor cantidad desde la campaña 2016-17, cuando estaba en San Antonio. Las lesiones han frenado la segunda mitad de la carrera de Leonard y no ha disputado ninguna temporada completamente saludable desde que llegó a los Clippers en 2019.

Se perdió toda la temporada 2021-22 después de que sufrió una lesión en la rodilla derecha en la postemporada 2021 y que requirió una cirugía mayor. Los Clippers avanzaron a su primera final de la Conferencia Oeste en la temporada que Leonard estuvo fuera.