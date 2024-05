Griner admite que pensó en suicidarse mientras estuvo detenida en Rusia

Imagen dada a conocer por ABC News de la entrevista de Robin Roberts a la jugadora de la WNBA Brittney Griner para el programa 20/20 del miércoles 1 de mayo del 2024. ( MICHAEL LE BRECHT II/ABC NEWS VIA AP )

La estrella de la WNBA Brittney Griner admitió que pensó en suicidarse durante sus primeras semanas en una prisión rusa tras su arresto en 2022 por cargos relacionados a drogas.

Griner habló por primera vez sobre su detención de más de un mes en Rusia en una entrevista de una hora que fue transmitida el miércoles por la noche por la cadena ABC. Su autobiografía "Coming Home" saldrá a la venta el 7 de mayo.

Griner fue arrestada a su arribo al aeropuerto de Moscú. Las autoridades dijeron que encontraron cartuchos de vaporizador que supuestamente contenían un aceite derivado de cannabis.

"Quise quitarme la vida más de una vez durante las primeras semanas", admitió Griner a la entrevistadora Robin Roberts. "Me quería ir con desesperación".

Decidió en contra de hacer algo, en parte debido a que temía que las autoridades se rehusaran a entregar su cuerpo a su familia.

Su arresto ocurrió al mismo tiempo que Rusia invadió Ucrania y esto incrementó las tensiones entre Rusia y Estados Unidos. Finalmente fue liberada a cambio del traficante de armas Viktor Bout.

Griner dijo que, antes de que fuera liberada, la obligaron a escribir una carta en ruso al presidente Vladimir Putin.

"Me hicieron escribir esta carta, en ruso", comentó. "Tuve que pedir que me perdonara y agradecerle al que consideran, su gran líder. No quería hacerlo, pero al mismo tiempo quería irme a casa".

Griner juega para el Phoenix Mercury. La temporada de la WNBA inicia el 14 de mayo.