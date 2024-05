Pat Beverley, de Bucks, arroja balón a aficonados de Pacers y pide a reportera abandonar entrevista

INDIANÁPOLIS (AP) — El escolta de los Bucks de Milwaukee Pat Beverley dice que el video en el que aparece arrojando un balón a un aficionado el jueves era engañoso, pero más tarde añadió que "tengo que ser mejor".

Las cámaras mostraron a Beverley en la banca lanzando una pelota a las gradas y golpeando a un fanático cuando faltaban aproximadamente dos minutos y medio en la derrota de Milwaukee por 120-98 en el Juego 6 ante Indiana, que eliminó a los Bucks de los playoffs. Después de que un fan diferente le arrojó el balón a Beverley, quien estaba extendiendo su brazo para recibirlo, el jugador de los Bucks le devolvió el disparo a ese espectador.

Más tarde, Beverley se negó a responder una pregunta al respecto mientras hablaba con los periodistas después del partido. Pero respondió a una publicación de X que mostraba el video diciendo: "No es justo en absoluto. Un intercambiado entre un aficionado y nuestro equipo toda la noche. Estuvimos avisando y pidiendo ayuda toda la noche. No es justo".

Seis horas más tarde, Beverley hizo otra publicación en X diciendo, "Pero tengo que ser mejor y lo seré".

Además, durante su sesión de prensa posterior al juego, Beverly no permitió que una periodista en particular hiciera una pregunta después de descubrir que no estaba suscrita a su podcast. Él le dijo que se quitara el micrófono de la cara y finalmente le pidió que abandonara el círculo de entrevistas.

La periodista fue identificada en las redes sociales como la productora de ESPN Malinda Adams. Ella tuiteó el viernes que Beverly la llamó y se disculpó.

"Lo aprecio y lo acepto", dijo en su tuit. "Los Bucks también se acercaron para disculparse".