El dominicano Andersson García firma contrato NIL con la Universidad de Texas A&M

Andersson García se prepara para entrar a la cancha en un partido con la Universidad de Texas A&M en la NCAA ( FUENTE EXTERNA )

El dominicano Andersson García recientemente firmó un contrato NIL (Name, Image and Likeness) con la Universidad de Texas A&M por US$200 mil para accionar con ese equipo en la venidera temporada 2024-2025 de la NCAA.

El nativo de la provincia Espaillat (Moca) estará defendiendo los colores de Texas A&M donde terminó la temporada 2023-24 con promedio de seis puntos partido, 9.1 rebotes y 1.5 asistencias, con un porcentaje de campo de 55.2%, en 28.4 minutos por juego.

García nació en el sector Puerto Rico de la provincia Espaillat (Moca) en la República Dominicana y forma parte del proyecto deportivo de la Fundación Deportiva Minaya (FDM Athletics) que tiene 15 años trabajando bajo las riendas de Lenny Minaya Rodríguez.

El mocano nacido en el mes de agosto del año 2000 llegó a los Estados Unidos hace aproximadamente ocho años gracias a una beca otorgada por la FDM, al igual que a cientos de jóvenes dominicanos con talento académico y deportivo, con sueños de convertirse en profesionales no solo en el deporte.

Andersson ha trabajado fuertemente junto a los ejecutivos de la fundación para poner la bandera dominicana en alto, entre sus logros se puede destacar el Jugador Más Valioso en la secundaria en varias ocasiones, y entre otras cosas presentó excelentes credenciales con la Universidad de Mississipi State.

El nativo de la provincia Espaillat fue vital para que Texas A&M accediera a la "Locura de Marzo" los últimos dos años, le agradeció a la FDM el apoyo acondicional para lograr sus metas y ayudarlo a cumplir su sueño de en algún momento llegar a la NBA.

La casa de Esmery y Bayron

La FDM también es la casa de Esmery Martínez, que fue escogida en el draft de la WNBA por el New York Liberty, así como de Bayron Matos, que fue firmado por los Miami Dolphins de la NFL, que le estarán dando la oportunidad de quedarse con un puesto en el equipo.

Gerónimo Rubio De la Rosa, es otro producto de la FDM, y estudia en la Universidad de Columbia de la Ivy League en la NCAA, donde terminó la temporada 2023-24 con 14.4 puntos por partido, 3.8 rebotes y 2.7 asistencias, tirando para 44.3% del campo.

El presidente de la FDM, Manuel Minaya, expresó que esto es solo el principio de los éxitos para los jóvenes dominicanos, ya que la finca sigue cosechando jóvenes de todas partes del mundo con talento para seguir haciendo historia en el ámbito deportivo internacional.

¿Que es la NIL?

Nombre, Imagen y Semejanza. Estas son en inglés las tres palabras clave de los contratos NIL (Name, Image y Likeness), la vía legal que ha abierto la puerta de par en par para que las marcas y las compañías entren en el patrocinio de los deportistas universitarios en Estados Unidos.