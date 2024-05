El Che García regresará al mando de la selección dominicana de básquet

El Che estaría de vuelta. El técnico argentino Néstor García regresaría a dirigir a la República Dominicana de cara al preolímpico que se disputará en Grecia en julio.

Después de su salida post Mundial, y un paso en la última ventana por la Selección de Arabia Saudita, el Che confirmó en sus redes sociales que está de vuelta en el seleccionado caribeño.

"Nos vemos muy pronto...Muy Feliz! Gracias Dios, Gracias RD" escribió el bahiense en una publicación de Instagram.

"¡Te esperamos con los brazos abiertos Che!", le respondió la cuenta oficial de la selección nacional dominicana. DL no pudo contactar a directivos de la Fedombal, el sábado, para confirmar la información y conocer el rol que pasaría a desempeñar David Díaz, quien fuera sus sustituto.

Será el tercer ciclo del entrenador en el país. El primero fue en 2019 para el Mundial de China, donde vencieron a Alemania en primera ronda, y fueron eliminados en segunda fase.

Tres años después volvió para llevarlos a la Copa del Mundo 2023, siendo el verdugo de Argentina en el último partido de la clasificación. Ya en el torneo Mundial, terminaron en el 14° puesto, también cayendo en la segunda fase, una prueba donde su mayor éxito estuvo ante Italia. Además, fue Oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en el 2023 en San Salvador.

Dominicana irá en el grupo B del Preolímpico que se disputará en El Pireo, Grecia. En esa primera fase jugará el 2 de julio frente a Egipto y el 3 ante los locales. De allí los dos mejores irán a semifinales y cruzarán ante los clasificados del grupo A, que tiene a Eslovenia, Nueva Zelanda y Croacia.

Su salida

En enero pasado, García salió al paso del comunicado en el que la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal) confirmó su la salida y en sustitución nombran a David Díaz, quien fuera parte del cuerpo técnico, para la ventana FIBA de la primavera donde los quisqueyanos dividieron honores con México.

Entonces, el Che negó rotundamente que el factor económico fuera la razón para que dejara ser parte del proyecto de baloncesto quisqueyano y señaló que nunca se pudo alcanzar un acuerdo con la Fedombal luego de esperar por más de un año, pasando ahora a formar parte de otra escuadra.

"He firmado (hasta mayo) para dirigir al club Al Ahli en Bahraim, que es OTRO PAÍS, (no es Arabia Saudita), que se han interesado en mi y me han recibido con los brazos abiertos, a quienes les estoy completamente agradecido, y estando aquí, se ha comunicado conmigo la Federación de Arabia Saudita (luego de haber estado en el país hace 20 años), para dirigir a la selección de baloncesto, por esta próxima ventana".

De acuerdo al comunicado de Néstor García desde la República Dominicana le comunicaron "que me vaya a buscar mis cuartos afuera", una expresión que hace alusión a la mejoría económica en el país quisqueyano, pero reiterando que no se va del proyecto dominicano por motivaciones monetarias.

"No me voy a un país petrolero por dinero... nunca pudimos llegar a un acuerdo, luego de un año de espera, pero tengo una familia y una vida que mantener", expresó García, a la vez que reveló que informó hace cinco días de su decisión a la Fedombal.