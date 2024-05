Análisis: Cuando se corone al nuevo campeón de la NBA, una joven estrella capaz fue el artífice

LeBron James llegará a los 40 años en diciembre. Stephen Curry tiene 36. Kevin Durant cumplirá 36 y Jimmy Butler tendrá 35 al momento en que inicien los campamentos de entrenamientos en otoño.

Durante años han sido las estrellas destacadas de los playoffs, los jugadores que se hacen grandes en los momentos grandes.

Pero no será así este año. La próxima generación ya no está en espera de su turno. Están aquí – un grupo de veinteañeros, con uno de ellos listo para ser el mejor jugador del equipo que se coronará en tan solo un mes como el mejor de la NBA.

Ya sea Boston, Dallas, Indiana o Minnesota, como el último equipo que quede en pie cuando terminen las Finales de la NBA el próximo mes. Los mejores jugadores en esos equipos – Jayson Tatum y Jaylen Brown con los Celtics, Luka Doncic con los Mavericks, Tyrese Haliburton con los Pacers, y Anthony Edwards con los Timberwolves – pasa de los 27 años.

Brown tiene 27. Tatum, 26. Doncic tiene 26. Haliburton, 24. Edwards tan solo tiene 22 años. James, Curry, Durant y Butler siguen considerados como los grandes, pero algunas de las postas de estrellas de la NBA seguramente parecen que han sido entregadas a la siguiente generación.

"No tienen miedo", dijo el armador de Dallas Kyrie Irving acerca de las jóvenes estrellas. "Ellos no ven a la estrella veterana como tipos a los que solían admirar muchísimo. Ellos quieren acabar con nuestros récords. Nos quieren matar cada vez que entran al tabloncillo. Eso fue lo primero que noté sobre Luka, que no tenía temor de ir ante el mejor del mundo. Siempre camina como si él fuera el mejor jugador del mundo. Creo que esa es la confianza de un campeón. Ahí es donde comienza".

De los 21 jugadores titulares utilizados en la postemporada por parte de los cuatro equipos todavía en competencia, solo seis han llegado a 30 años. Boston tiene a Al Horford, el dominicano de 37 año, y a Jrue Holiday de 33 años. Los Mavericks tienen a Irving con 32 años. Los Timberwolves a Mike Conley con 36 y a Rudy Gobert con 31. Y los Pacers tienen a Paskal Siakam de 30 años.

"Gracias por llamarme viejo", dijo Siakam a Haliburton el domingo, luego que Haliburton intentó explicar como los Pacers tienen a varios jugadores que básicamente son nuevos para estas instancias con la excepción de Siakam que ya tiene un campeonato ganado durante su etapa en Toronto.

"Son juegos de alto riesgo y serán más alocados conforme avanzamos", dijo Siakam sobre jugar en esta época del año. "Pero pienso que mientras nos mantengamos juntos, tenemos un gran grupo de chicos... Creo que podemos aprender de cada uno. Ellos pueden apoyarse en mi experiencia, y yo puedo apoyarme en ellos para aprender a cómo jugar con ellos. Solo tenemos que salir allá a jugar creyendo que es posible".

Los Celtics cuentan con cinco jugadores (Brown, Tatum, Horford, Holiday y Derrick White) con más de 200 puntos en finales de conferencia y Finales de NBA en lo que va de sus carreras; los otros tres equipos presentes en los playoffs tienen dos jugadores como tales combinados (Irving y Siakam).

Irving es verdaderamente atípico en estas semifinales de la NBA: Presume de un anillo, ganado con Cleveland en 2016. Casi todos los restantes en los playoffs no lo tienen. Siakam estuvo en el equipo de los Raptors que lo ganó todo en 2019, Markieff Morris de Dallas estuvo en el equipo de los Lakers que se proclamó en 2020 y Holiday jugó para los Bucks en el título conquistado en 2021.