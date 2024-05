Karl-Anthony Towns, es todo sonrisa: "He hablado de querer ganar y hacer algo especial"

Después de una extensa experiencia de derrotas en postemporada, Karl-Anthony Towns junto a sus Timberwolves de Minnesota celebra el agradable momento de avanzar a la final de la conferencia del Oeste, la que disputarán a partir del miércoles ante los Mavericks de Dallas.

Towns ya ha pasado tenido sus momentos amargos sobre ser eliminado en postemporada, en especial temprano. Hoy disfruta tras ser pieza clave para que los Wolves avancen a la final del Oeste después de vencer a los Nuggets de Denver el domingo por la noche 98-90. Y mejor aún, en la casa de Denver.

"Son los playoffs, perdimos el año pasado", dijo Towns, refiriéndose a la derrota en primera ronda del año pasado ante los Nuggets, a quien eliminaron en el séptimo partido de las semifinales de Conferencia este este domingo.

"Perdimos los últimos dos años", agregó Anthony Edwards, publica Yahoo Sports, un guiño a su derrota en primera ronda ante Memphis en 2022.

Towns continuó: "¿Cuánto más tenemos que perder? ¡Hemos estado perdiendo durante 20 años!"

Edwards y Towns se referían a que para ganar grandes partidos, se debe de pasar por duras derrotas en un escenario de este nivel.

Towns terminó con 23 puntos y 12 rebotes y fue, junto a Jaden McDaniels, también 23 puntos, los líderes anotadores para unos Wolves que vieron a su principal jugador ofensivo tener un partido difícil, hasta que en el último cuarto, Edwards se recuperó para terminar con 16 puntos, luego de un partido de 24-6 desde el campo.

Edwards consiguió 16 puntos en una noche en la que tiró de 24-6. Le dio crédito a su compañero de equipo, quien también capturó 12 rebotes. Towns tiró de 14-8.

"Hizo todas las jugadas correctas esta noche. Sólo hizo 14 tiros, siempre súper eficiente", dijo Edwards sobre Towns. "Él nos cargó esta noche, cada vez que necesitábamos un canasto, él estuvo allí para ayudarnos. Hizo las jugadas correctas una y otra vez".

Edwards es el líder indiscutible, incluso si no es un veterano experimentado; de hecho, una de las razones por las que trajeron a Gobert a Minnesota fue porque Towns era más un jugador ofensivo que del otro lado de la cancha.

Y a pesar del lugar de Edwards en la jerarquía, Towns ha cargado con la derrota más que nadie con una camiseta de los Timberwolves.

"Definitivamente tuve un momento", dijo Towns. "He esperado nueve años. He hablado de querer ganar y hacer algo especial para esta organización y de todos los fracasos y cosas que no se materializaron, y la decepción que conlleva. Aunque sea solo por este momento, celebras las victorias. Lo he visto todo, lo he visto todo".