Los Mavericks de Doncic amenazan el anillo histórico de Boston

Tras 15 largos años de sequía, los Boston Celtics pueden erigirse en el equipo más ganador de la NBA en las Finales que arrancan el jueves ante los Dallas Mavericks de Luka Doncic, quien persigue el primer anillo de su extraordinaria carrera.

Boston, subcampeón en 2010 y 2022, comparece esta vez como favorito al título en una temporada en que fue líder de la fase regular y navegó sin dificultades por los playoffs, favorecido por las lesiones de las figuras de Heat, Cavaliers y Pacers.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/04/ap1717543548525-fd62601f.jpeg El escolta de los Celtics de Boston, Jayson Tatum (0) felicita al armador Jaylen Brown (7) luego de la victoria sobre los Cavaliers de Cleveland en el Juego 4 de la serie de segunda ronda en los playoffs de la NBA, el lunes 13 de mayo de 2024, en Cleveland. (AP)

Su dúo estelar, Jayson Tatum y Jaylen Brown, ya tiene experiencia en el gran escenario tras la derrota ante los Warriors dos años atrás.

Para su segundo abordaje al trofeo, los aleros tienen a su alrededor dos formidables nuevas armas, el escolta Jrue Holiday, uno de los mejores defensores de la liga, y el pívot letón Kristaps Porzingis, del que se espera su regreso tras la lesión sufrida en primera ronda.

La aristocrática franquicia de Boston cree llegado el momento de apoderarse de su primer anillo desde 2008, con el que sumaría 18 y rompería el empate que sostiene con sus archirrivales Lakers.

https://resources.diariolibre.com/images/imagenes/2013/20/274243.jpg Paul Pierce y Kevin Garnett fueron los últimos en llevar el campeonato de la NBA a Boston en el año 2008. (AP)

"Hay muchas cosas que nosotros y yo mismo podemos aprender de la experiencia de estar en la final, y esta vez es muy diferente", dijo Tatum. "Lo veo como una segunda oportunidad".

"Ellos son el mejor equipo de la NBA", concedió Doncic. "Tienen con diferencia el mejor balance, unas armas increíbles en ataque y en defensa, así que vamos a tener que jugar un básquet realmente duro e increíble para ganarles".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/28/celtics-ya-pueden-sonar-con-el-titulo-tras-cumplir-primera-meta.jpg El base de los Celtics de Boston Jaylen Brown celebra con sus compañeros tras ganar por barrida la serie de finales de la Conferencia Este ante los Pacers de Indiana el lunes 27 de mayo del 2024. (AP)

La redención de Irving

En una de las muchas tramas de estas Finales, los Celtics quieren también zanjar cuentas pendientes con Kyrie Irving, el gran socio de Doncic en Dallas, por quién hicieron una enorme inversión para reclutarlo en 2017.

Tras sólo dos temporadas, el controvertido base incumplió su promesa de renovar y se marchó libre a los Brooklyn Nets de Kevin Durant.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/11/ap1712802052840-df156765.jpeg Kyrie Irving, de los Mavericks de Dallas, estrecha la mano de sus compañeros durante el encuentro del miércoles 10 de abril de 2024 ante el Heat de Miami. (AP)

"Pasados unos años, no me importa cargar con la culpa" de su fallida estancia en Boston, declaró Irving esta semana. "No fui mi mejor yo en aquel tiempo".

Después de otro convulso periodo en Brooklyn y de innumerables escándalos extradeportivos, Irving parece haber encontrado su lugar en Dallas asumiendo otra vez el rol de escudero de lujo.

Si en 2016 logró el título con los Cavaliers de LeBron James, el base complementa ahora a la perfección a Doncic, líder absoluto de los Mavericks para regresar a lo más alto.

El único trofeo que reluce en la vitrina texana es el que logró en 2011 un equipo comandado por otra figura europea, el alemán Dirk Nowitzki, y dirigido por Jason Kidd, el actual ocupante del banquillo.

https://resources.diariolibre.com/images/imagenes/2014/12/760721.jpg El alemán Dirk Nowitzki, de los Mavericks de Dallas, celebra durante el partido del martes 11 de noviembre de 2014, frente a los Kings de Sacramento (ap). (FUENTE EXTERNA)

Hasta estos playoffs, la franquicia vivía instalada en la mediocridad con sólo una presencia en la final de conferencia desde 2011 y una vergonzosa despedida en la anterior fase regular con multa incluida por dejarse perder.

Pero la creciente química entre Doncic e Irving y la llegada en febrero de los pívots PJ Washington y Daniel Gafford apuntalaron un plantel que cerró la fase regular a toda velocidad y después eliminó sin excesivos apuros a los Clippers, Thunder y Timberwolves que tenían, como los Celtics, la ventaja de campo.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/27/ap1716853255177-43af1de7.jpeg El escolta de los Mavericks de Dallas, Luka Doncic, a la izquierda, y el escolta Kyrie Irving, a la derecha, se abrazan después de su victoria sobre los Timberwolves de Minnesota en el Juego 3 de las finales de la Conferencia Oeste de baloncesto de la NBA, el domingo 26 de mayo de 2024, en Dallas. (AP)

Doncic, factor diferencial

En las apuestas, Boston parte como favorito gracias a su juego extremadamente compensado, con el segundo mejor ataque y la quinta defensa de la temporada.

Además del liderazgo de Tatum, cinco veces All-Star a sus 26 años, los Celtics también poseen veteranos consolidados como Jrue Holiday, campeón en 2021 con los Bucks, o el dominicano Al Horford.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/23/ap1716435947950-6a3cf4bf.jpeg El escolta de los Dallas Mavericks, Luka Doncic (77), durante la segunda mitad en el Juego 1 de las finales de la Conferencia Oeste de baloncesto de la NBA contra los Minnesota Timberwolves, el miércoles 22 de mayo de 2024, en Minneapolis. (EFE)

Frente a este arsenal, Dallas tiene la baza de contar con el mejor jugador de la eliminatoria en Luka Doncic.

Al esloveno le llega por fin la oportunidad de batallar por su primer título después de seis extraordinarios cursos a nivel individual.

Luka Doncic: a MAGICIAN with the ball fake pic.twitter.com/s18usl03Ey — NBA (@NBA) June 4, 2024

A sus 25 años, Doncic acumula cinco presencias en el All-Star y en el Mejor Quinteto de la temporada y esta campaña fue el máximo anotador de la NBA con 33,9 puntos de media y finalista al premio MVP.

El base lidera estos playoffs en el total de puntos, rebotes y asistencias. Esa hazaña sólo ha sido culminada hasta ahora por Nikola Jokic al comandar el año pasado a los Nuggets hasta el trono al que ahora aspiran Doncic y Tatum.

