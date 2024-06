Raptors y Quickley acordarán por 5 años y 175 millones, dice fuente a la AP

Los Raptors de Toronto y el base Immanuel Quickley pretenden firmar un contrato por cinco años con valor de 175 millones de dólares, dijo el viernes una persona con conocimiento de las conversaciones.

Los términos definitivos se siguen acordando, aunque los parámetros básicos del acuerdo están listos, dijo la persona que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque las negociaciones no se han revelado públicamente.

ESPN fue el primer medio en informar sobre el acuerdo, mismo que no puede ser cerrado hasta que no se levante la moratoria del receso entre campañas por parte de la NBA, el 6 de julio.

Es el segundo gran acuerdo que esencialmente han cerrado los Raptors en los últimos días; el otro fue la extensión colosal de contrato de Scottie Barnes, que tendrá un valor de al menos 225 millones y que podría alcanzar los 270 millones en poco más de cinco temporadas.

Y el acuerdo con Quickley deja claro que es otro elemento significativo en el plan de reconstrucción de Toronto.

Fue intercambiado a Toronto a finales de diciembre como parte de un movimiento que llevó a RJ Barrett a los Raptors y que envió a OG Anunoby a los Knicks de Nueva York. Quickley fue titular en sus 38 apariciones con los Raptors, promediando 18,6 puntos y 6,8 asistencias en esos partidos.

Quickley marcó al menos 25 puntos en 11 ocasiones la temporada pasada; 10 de éstas llegaron después de que fue canjeado a Toronto. Repartió seis o más asistencias 24 veces; 22 de ellos ocurrieron después del intercambio.

El viernes, los Raptors también anunciaron que ejercieron la opción de contrato del equipo por 23 millones de Bruce Brown para la próxima temporada. Brown promedió 10,8 puntos la campaña pasada.