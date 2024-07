Bronny James dice que puede soportar la presión 'amplificada' de jugar con su famoso padre

Bronny James dice que la oportunidad de jugar profesionalmente junto a su famoso padre no influyó en su decisión de ingresar al draft de la NBA.

Ahora que el hijo de 19 años de LeBron James ha sido seleccionado por los Lakers de Los Ángeles de todos modos, Bronny dice que aún puede soportar toda la atención y presión extra mientras la familia James hace historia en el baloncesto.

"Estoy... tratando de dar a conocer mi nombre", dijo Bronny el martes. "Sólo quiero entrar y trabajar y mejorar cada día. Realmente nunca pensé en ir a jugar con mi papá. Eso siempre está ahí para participar, pero no era mi principal objetivo".

Los Lakers presentaron formalmente a Bronny James y a su selección de primera ronda, el ala de Tennessee Dalton Knecht, en una conferencia de prensa en su complejo de entrenamiento. Los Ángeles escogió a Bronny con la selección general número 55 la semana pasada, creando el potencial para una primicia en la NBA.

Ningún padre e hijo han jugado nunca en la liga al mismo tiempo y mucho menos en el mismo equipo.

"Seguramente amplificó la cantidad de presión", dijo Bronny James. "Ya lo he visto en las redes (sociales) y en Internet y todo eso habla de (cómo) tal vez no merezco una oportunidad. Pero he estado lidiando con cosas como esta durante toda mi vida. No es nada diferente. Seguramente está más amplificado, pero puedo superarlo".