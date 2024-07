Brunson pacta extensión de contrato por 4 años y 156,5 millones con los Knicks, dice Fuente AP

Jalen Brunson, de los Knicks de Nueva York, busca pasar el balón durante la segunda mitad del Juego 5 de los playoffs de la NBA en contra de los Pacers de Indiana, el 14 de mayo de 2024, en Nueva York. Brunson acordó una extensión de contrato por cuatro años y cerca de 156,5 millones de dólares con los Knicks, dijo a The Associated Press una persona con conocimiento de los detalles el viernes 12 de julio de 2024. ( AP/FRANK FRANKLIN II )

Jalen Brunson acordó rápidamente ampliar cuatro años su estadía con los Knicks de Nueva York, equipo que ha estado en ascenso desde que él llegó.

Brunson firmó una extensión de contrato con los Knicks el viernes, el cual, de acuerdo con una persona con conocimiento de los detalles tiene un valor de 156,5 millones de dólares.

Pudo haber tenido un contrato más lucrativo si hubiera esperado un año, pero eligió firmar la extensión en el primer día en que estuvo disponible para él, un movimiento que tiene beneficios financieros para un equipo de los Knicks al que el base ha guiado a la segunda ronda de los playoffs en las dos temporadas que tiene en Nueva York.

"Jalen ha aceptado cada reto desde que llegó a Nueva York y se ha comprometido desde el primer día con la visión y el plan definido para el futuro de este equipo. Desde que Jalen llegó con nosotros hace dos años, ha liderado con el ejemplo y sigue mostrando su disposición al sacrificio por la organización, sus compañeros y toda la familia de los Knicks", dijo el presidente del equipo, Leon Rose, en un comunicado.

Los Knicks no dieron a conocer los términos del contrato, pero estos fueron confirmados a The Associated Press bajo la condición de anonimato. Primero fueron reportados por ESPN, medio al que el agente de Brunson dijo que su cliente había elegido la extensión por encima del acuerdo de cinco años y 269 millones que hubiera recibido como agente libre en 2025.

Brunson tuvo una de las mejores temporadas en la historia de la franquicia, promediando 28,7 puntos y terminando quinto en la votación al Jugador Más Valioso de la NBA.

Ello fue más de lo esperado cuando quien fuera selección de segunda ronda firmó con los Knicks en 2022. Los críticos se preguntaban si un jugador que la mayor parte del tiempo había sido suplente en Dallas merecía más de 100 millones de dólares.

Nadie puede poner en tela de juicio el nuevo acuerdo de Brunson.

Los Knicks no habían alcanzado la segunda ronda de los playoffs desde 2013 antes de que Brunson los ayudara a llegar a esa instancia en su primera temporada en Nueva York. Estuvieron cerca de llegar más lejos la temporada pasada, perdiendo con los Pacers de Indiana en el séptimo partido de las semifinales de la Conferencia Este, después de que Brunson se fracturó una mano en la segunda mitad.

Previo a ello estaba teniendo una extraordinaria postemporada, con cinco juegos de 40 puntos, incluido el cuarto en contra de Filadelfia. Regularmente escuchó gritos de "¡MVP! ¡MVP!" durante su primera temporada como elegido al Juego de Estrellas.

Brunson, de 27 años, promedia 26,5 puntos en sus dos campañas con los Knicks.