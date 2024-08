LeBron James le pone reglas a Bronny: no puede llamarlo "papá" esta temporada con los Lakers

LeBron James puso en claro cómo sería la relación de trabajo junto con su hijo Bronny, mientras estén en cancha con los Lakers de Los Angeles.

El padre dejó el mensaje bien preciso, su hijo no puede llamarlo "papá". Eso puede cambiar después de un entrenamiento o partido.

Los dos compartirán cancha con los Lakers en esta temporada. Un hecho inusual de padre e hijo en un mismo equipo.

"Ya lo dejamos claro. No puede llamarme "papá" en el lugar de trabajo", dijo James en el capítulo de un próximo episodio en "The Shop" que filmó en París durante los Juegos Olímpicos a principios de este mes.

"Una vez que salgamos de las instalaciones de práctica y se cierren las puertas, puedo ser "papá" de nuevo".

Los Lakers seleccionaron a Bronny como número 55 del Draft de la NBA a principios de este verano después de una temporada en el más joven con USC.

Luego firmó un contrato garantizado de cuatro años por US$7,9 millones con el equipo, lo que es raro para una selección de segunda ronda.

Bronny pasó tiempo con el equipo de la Liga de Verano de los Lakers en Las Vegas en julio, y tuvo varios juegos en los que anotó cifras dobles a pesar de comenzar con un brutal 0 de 15 desde detrás del arco.

Sin embargo, en cuanto a cómo se llamarán entre sí, James padre insistió en que será fácil para él. Para su hijo, sin embargo, esa es una historia diferente.

"Es fácil para mí. Será un cambio para él", dijo James. "Pero no podemos estar corriendo por la cancha y él diga: 'Papá, empuja la pelota hacia arriba. ¡Papá, estoy libre! ¡Papá!' No, no puede hacer eso".