Bautista corona una temporada histórica para Titanes

Richard Bautista fue escogido como el Jugador Más Valioso de la serie final de la LNB al ser factor principal para que los Titanes del Distrito se coronaran campeones por primera vez en su historia de la liga.

En 2008 los desaparecidos Constituyentes de San Cristóbal se consagraron campeones de la Liga Dominicana de Baloncesto (Lidoba), en una final que se extendió a seis partidos ante los Reales de La Vega.

Los Titanes, que concluyeron su tercera temporada consecutiva jugando en el Polideportivo de San Cristóbal como locales, vencieron con marcador 90-85 a los Reales, campeones de la edición del año anterior, para completar la barrida de cuatro partidos, la primera en la historia de la LNB.

Los Titanes lograron su primer título en el circuito nacional de baloncesto dominicano, vengando su derrota ante los Reales en la edición del año pasado.

Bautista el MVP

Bautista cerró el último encuentro con 20 puntos, cinco rebotes, cuatro asistencias y cuatro robos, factor determinante en el éxito de los nuevos campeones.

“Muchas altas y bajas, pero nos mantuvimos como el equipo que somos, fuerte Titanes, con esa hambre que veníamos arrastrando desde hace muchos años”, expresó Bautista en una entrevista luego del partido.

Bautista, original de la franquicia de Titanes, ya que fue escogido por el conjunto en el sorteo de nuevo ingreso por el conjunto en el año 2019 con Pedro Pablo Pérez como gerente del conjunto, expresó que el sentimiento de este triunfo es especial, como si fuera un equipo para el cual el haya jugado desde su niñez.

El oriundo del sector capitalino de Cristo Rey también fue el Jugador Más Valioso en la fase regular del torneo de ocho equipos.

“Me entregué con este equipo, como que juego desde que nací con este equipo, y gracias a Dios, los frutos se vieron”, agregó.

Bautista expresó que la derrota de la final del año pasado ante Reales fue frustrante, era la segunda derrota para el conjunto en una final de la final de manera consecutiva, ya que en la final del 2022 cayeron ante los Leones de Santo Domingo, con un equipo que era considerado superior para la gran mayoría de los del baloncesto local.

“Me frustré, me frustré en realidad, pero, nunca me caí, papá Dios nunca permitió que yo cayera al piso, me levanté y gracias a Dios, este año pudimos levantar la corona”, apuntó.

El apoyo del público

La comunidad de San Cristóbal ha hecho suya la franquicia de Titanes, y según las palabras del MVP de la serie regular y la serie final, su apoyo desde el principio de la campaña ha sido clave para el éxito que han tenido, “es prácticamente como jugar con seis jugadores”, argumentó finalmente el jugador conocido como “Manito”.