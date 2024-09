Caitlin Clark denuncia comportamiento racista de los fanáticos

Después de que el comportamiento tóxico de fanáticos pareciera haber llegado a un punto de ebullición a principios de esta semana, la estrella de Indiana Fever, Caitlin Clark, condenó el racismo y el odio que se ha dirigido a las jugadoras de la WNBA esta temporada. Se le preguntó a la novata sobre el tema durante su conferencia de prensa de final de temporada el viernes.

"Nadie en nuestra liga debería enfrentar ningún tipo de racismo, (o) comentarios y amenazas hirientes, irrespetuosos y llenos de odio", dijo Clark. "Esos no son fanáticos, son trolls, y es un verdadero perjuicio para la gente de nuestra liga".

El odio en línea es un problema con el que la WNBA ha estado lidiando toda la temporada, ya que una afluencia de nuevos fanáticos también provocó un aumento de los comentarios de odio dirigidos a algunas de las jugadoras negras de la liga.

Clark ha generado mucha atención nueva sobre la liga, pero su popularidad también ha generado más vitriolo de los trolls que dicen ser fanáticos de Clark o de las Fever.

Clark ha rechazado esa idea antes: "La gente no debería usar mi nombre para impulsar esas agendas", dijo en junio.

El viernes, Clark dijo que quiere centrarse en promover una atención positiva en la liga.

"Hay tantos jugadores geniales, tantos equipos geniales, tantas historias positivas que se pueden escribir y celebrar, y para mí es por eso que me convertí en fan de esta liga", dijo Clark. "Estas personas eran mis ídolos. Crecí queriendo ser como ellas. Así que creo que seguir elevando y representando a esta liga de una manera positiva es lo mejor que podemos hacer".

A lo largo del año, las compañeras de equipo y las oponentes de Clark han sido blanco, tanto en línea como en persona, de comentarios racistas y de odio. Sin embargo, las cosas llegaron a un punto de ebullición esta semana durante los playoffs de la WNBA, cuando Connecticut Sun barrió a Indiana Fever para avanzar a las semifinales. La escolta de Sun DiJonai Carrington recibió un abuso significativo, incluidas amenazas de muerte, después de pinchar accidentalmente a Clark en el ojo durante el Juego 1.

Después del Juego 2, la estrella de Connecticut Alyssa Thomas abordó el tema y dijo que el odio en línea este año había sido peor que en temporadas anteriores.

"Nunca me han llamado de las formas en que me han llamado en las redes sociales y no hay lugar para eso", dijo Thomas en una conferencia de prensa posterior al partido.

La WNBA publicó un comunicado el miércoles condenando el racismo y el odio contra las jugadoras.

"Si bien damos la bienvenida a una creciente base de fanáticos, la WNBA no tolerará comentarios racistas, despectivos o amenazantes sobre las jugadoras, los equipos y cualquier persona afiliada a la liga", decía el comunicado.

El viernes, la Asociación de Jugadoras de la WNBA (WNBPA) publicó un comunicado en las redes sociales defendiendo a las jugadoras y llamando a la columnista de USA Today Christine Brennan por su nombre. El martes, Brennan le preguntó a Carrington si golpeó deliberadamente a Clark en el ojo, lo que la WNBPA alegó que fue un "intento descarado de provocar a una atleta profesional para que participe en una narrativa que es falsa y está diseñada para alimentar el vitriolo racista, homofóbico y misógino en las redes sociales".