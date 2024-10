Karl-Anthony Towns se moja: "LeBron es el mejor jugador de la historia"

El debate sobre el mejor jugador de todos los tiempos de la NBA es un tema interminable que fanáticos, atletas y medios no lo dejan morir el match LeBron James vs Michael Jordan. Terminar

Karl-Anthony Towns se suma a la lista de los que tienen a LeBron a la cabeza. Durante una aparición en el podcast Club Shay Shay de Shannon Sharpe (leyenda de la NFL), el jugador de 28 años eligió a King James como el mejor jugador de la historia.

"Siempre voy a hablar con lo que veo con mis propios ojos. No puedo hablar de todo. No podría hacerlo", declaró Towns. "Pero ese hombre, Bron, era diferente. Ese hombre, Bron, es algo especial".

Nunca vio jugar a MJ

Nacido el 15 de noviembre de 1995, Karl no tenía la edad suficiente para ver a Jordan ganar seis campeonatos en la década de 1990. Cuando Towns comenzó a seguir la NBA, LeBron ya era el mejor de la liga.

"Llevo diez años en la liga y he visto a Bron en muchas etapas diferentes", añadió Towns. "Creo que Bron es el mejor jugador que hemos visto nunca, en cuanto a talento", explicó el integrante del seleccionado dominicano.

KAT no solo ha visto a James en la NBA, sino que la increíble longevidad de King James le ha permitido a Karl enfrentarlo.

Towns y LBJ han se han enfrentado en 17 partidos. En esos encuentros, LeBron promedió 24,5 puntos, 8,5 rebotes, 8,5 asistencias por partido, con un récord de 11-6.

"Uno puede dejarse llevar por fichas y anillos y todo eso, eso es algo que la gente debe debatir. Pero cuando se habla de puro talento, intangibles, tamaño, para ser el mejor jugador de baloncesto hay que tener todas esas cosas diferentes. Y mira cómo lo ha hecho con todo el escrutinio, las críticas y todo lo demás. Bron es el mejor jugador de baloncesto que hemos visto nunca, en cuanto a talento, directamente hablando de él, es el mejor jugador", enfatizó Towns.

Opinión entre jóvenes

Otra joven estrella de la NBA que considera a LeBron James como su mejor jugador de todos los tiempos es el base de los Detroit Pistons y la primera elección general del draft de 2020, Cade Cunningham. Al igual que KAT, Cade matizó su respuesta diciendo que su elección está influenciada por lo que presenció mientras crecía.

"Es difícil para mí poner a alguien por delante de LeBron porque LeBron es el mejor jugador que he visto con mis ojos", dijo Cunningham. "Créanme, he visto todo lo de Jordan, el tipo es diferente. No puedo discutir el hecho de que piensen que él es el mejor de todos los tiempos, pero a mis ojos, yo digo LeBron".

En 2018, Dwyane Wade dijo que la generación más joven se olvidaría de Jordan como la suya olvidó a Kareem Abdul-Jabbar.

Towns y Cunningham nacieron con cinco años de diferencia, pero pertenecen a la generación más joven de la que hablaba Wade. Su elección de LeBron es una prueba de que Dwyane puede tener razón.