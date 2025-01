Warriors retirarán el número 9 de Andre Iguodala

Mientras Andre Iguodala pasó un tiempo en la zona de la Bahía de San Francisco estos días, fue detenido regularmente por aficionados ansiosos por elogiarlo tras su paso por los Warriors de Golden State por su tenacidad y arrojo.

Por cumplir con todas esas cosas pequeñas que muchos nunca vieron.

Algunos incluso comparten cómo su ejemplo influyó en la manera en que educan a sus propios hijos, tanto en el baloncesto de alto nivel como fuera de la cancha.

"Estoy acostumbrado a que me detengan mucho, pero ahora me desconcierta porque ya no juego al baloncesto", dijo Iguodala. "Puedes distinguir a un buen aficionado de uno malo a kilómetros de distancia, y puedes distinguir a una persona decente, y una interacción genuina. Creo que las personas con las que me encuentro en la Bahía son de alto valor y moral, y así el 99% son realmente buenas interacciones. Te das cuenta de que es algo más grande que tú".

Ahora, Iguodala tiene motivos para celebrar.

Los Warriors anunciaron el martes que Iguodala se convertirá en el séptimo jugador en tener su número retirado por la franquicia, uniéndose a Rick Barry (24), Wilt Chamberlain (13), Nate Thurmond (42), Al Attles (16), Chris Mullin (17) y Tom Meschery (14).

Golden State homenajeará a Iguodala y colgará su camiseta número 9 después de un partido contra Dallas el 23 de febrero, lo que significa que su excompañero Klay Thompson tendrá la oportunidad de estar allí.

"Andre pasará a la historia como uno de los jugadores más inteligentes, astutos y únicos y exitosos que jamás hayan vestido un uniforme de los Warriors", dijo el propietario Joe Lacob.

Iguodala se retiró en octubre de 2023 después de 19 temporadas en la NBA y cuatro campeonatos con Golden State, incluyendo un premio MVP de las Finales de la NBA en 2015. Poco después de anunciar su retiro, se convirtió en el director ejecutivo interino de la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.