Dominicana conoce sus rivales en la Copa del Mundo sub-19 de baloncesto

El quinteto de la República Dominicana ya conoce sus rivales en el Campeonato Mundial sub-19 masculino, que tendrá lugar en Lausana, Suiza, entre el 28 de junio y el 6 de julio próximo.

Los quisqueyanos, que se clasificaron al certamen el verano pasado en el AmeriCup de Buenos Aires, Argentina, estarán en el Grupo C junto al anfitrión, Jordania e Israel.

Será la tercera participación dominicana en una Copa del Mundo de esa categoría tras asistir a la de España en 1983 y la de Grecia en 2015.

Los resultados del sorteo son los siguientes:

Grupo A: Argentina, Mali, Serbia, Nueva Zelanda

Grupo B: China, Eslovenia, Alemania, Canadá

Grupo C: Jordania, Suiza, Israel, República Dominicana

Grupo D: Camerún, Estados Unidos, Australia, Francia

Los 16 equipos participantes en el evento avanzarán a la Fase Final de la competencia con un formato de eliminación simple en vigor a partir de los Octavos de Final.

Los equipos del Grupo A se enfrentarán a los equipos del Grupo B, según la clasificación dentro de estos grupos (1º vs 4º - 2º vs 3º) y los equipos del Grupo C se enfrentarán a los equipos del Grupo D.

El actual campeón, España, no logró clasificarse para el evento, terminando 13º en el EuroBasket U18 2024. Francia buscará su primer título de la Copa Mundial U19 después de perderse en la prórroga en la Final de la edición 2023 de la competencia. Estados Unidos intentará ampliar su ventaja como líder histórico en títulos de la Copa Mundial Sub-19, tras haber ganado 8 en el pasado.

El sorteo fue realizado por la leyenda francesa Antoine Rigaudeau, el jugador de la selección suiza Jonathan Kazadi y la velocista suiza Sarah Atcho-Jaquier.

El secretario general de la FIBA, Andreas Zagklis, y el presidente de la Federación Suiza de Baloncesto, Andrea Siviero, asistieron al evento.

La edición 2025 del torneo se llevará a cabo del 28 de junio al 6 de julio en Lausana, Suiza.