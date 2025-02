De´Aaron Fox se unirá a Wembanyama en San Antonio en intercambio de 3 equipos, según fuentes de AP

Victor Wembanyama tiene un nuevo base: De´Aaron Fox va de salida de Sacramento y se dirige a San Antonio.

Fox es una de las piezas clave de un traspaso acordado por tres equipos, que envía a Zach LaVine, dos veces "All-Star", de Chicago a Sacramento, a Zach Collins de San Antonio a Chicago y a Kevin Huerter de los Kings a los Bulls, dijeron dos personas con conocimiento de las discusiones el domingo por la noche.

Las personas hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el traspaso aún no ha sido aprobado por el proceso de la liga y no puede ser finalizado hasta que esto ocurra.

También en el traspaso, según las personas que hablaron con la AP: Jordan McLaughlin pasa de Sacramento a los Spurs, Sidy Cissoko de los Spurs a los Kings y Tre Jones deja los Spurs por Chicago. También hay una cantidad considerable de capital de draft en el acuerdo, con Sacramento preparado para recibir al menos tres selecciones de primera ronda, dijo una de las personas.

El plazo de traspasos de la NBA es el jueves por la tarde. Este acuerdo entre tres equipos se acordó el mismo día que se anunció el sorprendente trato que envía a Luka Doncic de los Mavericks a los Lakers a cambio de Anthony Davis.

La adición de Fox es enorme para los Spurs. Wembanyama, el "Novato del Año" reinante, continúa su ascenso hacia el estrellato. Está programado para hacer su debut en el Juego de Estrellas más adelante este mes, está entre los favoritos para ganar el jugador defensivo del año y probablemente recibirá votos para Jugador Más Valioso.

No es sorpresa que Fox, quien es elegible para una extensión de contrato este verano, quisiera venir a los Spurs: Jugar junto a uno de los mejores pívots del juego, una fuerza 2,24 metros que la mayoría de las defensas no pueden contrarrestar, sería atractivo para cualquier base en la liga.

Fox promedia 25 puntos, 6,1 asistencias y cinco rebotes por partido esta temporada para los Kings. Ha sido "All-Star" y jugador "All-NBA", y ahora, en su octava temporada, se une al que quizás sea la joven estrella más brillante de la liga, Wembanyama.

Y los Spurs lograron esto sin renunciar a mucho de su copioso alijo de selecciones de draft o las llaves de su joven núcleo —jugadores como el novato Stephon Castle, Jeremy Sochan y Keldon Johnson. Los Spurs también conservaron a veteranos como Chris Paul y Harrison Barnes, ambos en su primer año con San Antonio.

Es un nuevo comienzo para LaVine también —de cierta manera. Va a Sacramento, donde se reunirá con su excompañero de los Bulls, DeMar DeRozan, y está listo para jugar junto a un candidato perenne a "All-NBA", Domantas Sabonis.

LaVine promedia 24 puntos por partido esta temporada, lo que lo pone en camino de promediar al menos esa cantidad de puntos por quinta vez. Es un anotador de 20,7 puntos por partido en su carrera después de períodos con Minnesota y los Bulls.

Huerter promedia 11,5 puntos en su carrera, primero con Atlanta y luego con los Kings. También se beneficiará de un nuevo comienzo después de salir desde la banca 28 veces en 43 apariciones con Sacramento esta temporada.

Collins promedió 4,6 puntos para los Spurs, Jones 4,4 puntos y Cissoko 1,3 en 17 apariciones con San Antonio. McLaughlin 1,9 puntos en 28 partidos para los Kings.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.