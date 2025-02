Reacciones al inesperado intercambio entre Luka Doncic y Anthony Davis

Después del traspaso que envió a Luka Doncic a los Lakers de Los Ángeles y a Anthony Davis a los Mavericks de Dallas estas fueron algunas de las reacciones que se tuvieron:

"Gracias por todo", dijo Doncic, en el chat grupal de jugadores de los Mavericks, según The Dallas Morning News.

"Luka no se merecía esto en absoluto. Se sacrificó mucho. Realmente respetaba a Dallas. Luka respetaba a toda la ciudad", dijo Sasa Doncic, el padre de Luka Doncic, en la televisión eslovena el domingo.

"Me sorprendió. Voy a decir eso. Me sorprendió. Pero es la liga, y eso es lo que creo que hace que la liga sea tan increíble. No sabes lo que va a pasar. Y cada organización tiene su propio plan, pero cada organización persigue lo mismo. Entonces, tienes a 30 equipos enfrentándose de diferentes maneras, y eso es lo que lo hace tan divertido", dijo el entrenador de los Pistons de Detroit, J.B. Bickerstaff.

"Seremos implacables en la construcción de una lista en torno a la visión en la cancha que el entrenador (J.J.) Redick tiene para este equipo de baloncesto y hay un compromiso inquebrantable con ese trabajo para servir a nuestros fanáticos leales y dedicados. Estamos agradecidos por el día de hoy y esperamos con ansias lo que sigue", dijo el gerente general de los Lakers, Rob Pelinka.

"La defensa gana campeonatos. Doncic es el que realmente creiamos que encajaba. Cuando miras hacia adelante, estamos mirando la ventana para ganar ahora", dijo el entrenador de los Mavericks, Jason Kidd.

"Obviamente son dos grandes jugadores que han tenido un éxito increíble con los equipos, y también han tenido un éxito increíble en su carrera individual. Ya sabes, obviamente, Anthony Davis ha estado en la liga mucho más tiempo, pero ciertamente el impacto de Luka al principio de su carrera ha sido bastante profundo", dijo el entrenador de los Bulls de Chicago, Billy Donovan.

"Definitivamente entendemos la magnitud de lo que acaba de suceder. No se nos escapa. Nos gustaría agradecer a Luka por su brillantez", dijo el gerente general de los Mavericks, Nico Harrison.

"Me encanta ver a grandes jugadores. Me encanta ver a grandes jugadores jugar juntos. Quiero decir, para el fan, es fascinante. Es algo interesante, positivo para la liga. Y luego podrías decir, ¿qué tal AD y Kyrie juntos? Es lo que la convierte en una gran liga en la que grandes jugadores pueden formar equipo", dijo el entrenador de los Cavaliers de Cleveland, Kenny Atkinson, cuando se le preguntó cómo será ver a Doncic y LeBron James juntos.

"Al igual que todos los demás, pensé que era generado por IA. Entonces descubrí que era real. Eso es todo. Es simplemente un intercambio impactante. No lo ves. ... Dos equipos pensaron que podían mejorar a sus equipos. Eso es lo que siempre digo. Y, por lo general, uno tendrá razón", dijo el entrenador de los Bucks de Milwaukee, Doc Rivers.

"No preguntes por los intercambios. Realmente no me importa", dijo el entrenador de los Celtics de Boston, Joe Mazzulla.

"Sin precedentes, ¿verdad? Que ese tipo de jugadores se estén moviendo, ya sabes, sorprendente, seguro, pero creo que ha habido muchas estrellas que se han movido en los últimos años por las que todos nos hemos sorprendido y todo ese tipo de cosas. Mi pensamiento inicial siempre es que tengo suficiente de qué preocuparme con mi propio equipo", dijo el entrenador de los 76ers de Filadelfia, Nick Nurse.

"Los Mavs obviamente tuvieron que tomar una decisión este verano si darle cinco años y 350 millones de dólares. Eso es mucho dinero para darle a un chico que no crees que pueda mantenerse en forma y que siempre va a salir lastimado. Es un gran jugador. Pero deben saber algo que nosotros no sabemos", dijo el analista de la NBA Charles Barkley, en NBA TV.

"El hecho de que Luka sea traspasado de Dallas tiene que tener una historia más profunda detrás. Esto simplemente no sucede un sábado por la noche al azar", dijo el pívot de Cleveland Tristan Thompson, en X.

"¿Espera, qué?", dijo el quarterback de los Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, quien a menudo es visto en los juegos de los Mavs.