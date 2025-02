Jimmy Butler se marcha del Miami Heat a los Golden State Warriors, según fuente

Jimmy Butler ha cumplido su deseo. Será traspasado de Miami.

El Heat y los Golden State Warriors han llegado a un acuerdo que envía a Butler al Área de la Bahía, dijo el miércoles una persona con conocimiento de las conversaciones. El intercambio pone fin a una era en Miami para Butler que será recordada primero por dos viajes a las Finales de la NBA y luego tres suspensiones hacia el final de una separación hostil.

Golden State está haciendo realidad su deseo al trasladar a Andrew Wiggins, Dennis Schroder, Kyle Anderson y la compensación del draft en el acuerdo, dijo la persona, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el intercambio no ha recibido la aprobación de la liga.

No quedó claro de inmediato si esos tres jugadores terminarían en Miami.

Golden State se convierte en el quinto equipo de Butler, después de temporadas en Chicago, Minnesota, Filadelfia y Miami. Sus llegadas fueron celebradas en las cuatro ciudades, y sus salidas no fueron exactamente tranquilas en ninguna de ellas. Pero con los Warriors, se une a Stephen Curry y Draymond Green, los dos jugadores que quedan que han sido parte de los cuatro recientes equipos campeones de Golden State, con la esperanza de volver a la contienda por el título.