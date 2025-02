Red Bull Half Court regresa a RD: La competencia de baloncesto 3x3 más grande del mundo

La emoción del baloncesto callejero está a punto de desatarse en la República Dominicana con el regreso del Red Bull Half Court, la competencia de 3x3 más grande del mundo. Tras el éxito del año 2023, donde los Tigueritos de la Vega se coronaron campeones en la final nacional, el evento vuelve con más sorpresas y emoción para todos los amantes del deporte del aro y del balón.

Este 2025, Red Bull Half Court presenta una novedad emocionante: por primera vez, se llevarán a cabo dos eventos clasificatorios. El primero se realizará en Santo Domingo el 8 de marzo, seguida del segundo en Santiago el 15 de marzo. La gran final nacional se disputará en la emblemática Playa Güibia, en Santo Domingo, el 29 de marzo, donde los mejores talentos del país se reunirán para luchar por el título.

Desde su transformación de "Red Bull Reign" a "Red Bull Half Court" en 2020, este torneo ha evolucionado y se ha consolidado como un referente mundial en el baloncesto 3x3, y este año no será la excepción.

Las inscripciones ya están abiertas en la web oficial de Red Bull, https://www.redbull.com/car-es/events/red-bull-half-court-republica-dominicana-2025 invitando a todos los atletas a demostrar su destreza en la cancha.

El equipo ganador de la fase final no solo se llevará el orgullo de ser el mejor del país, sino que también tendrá la oportunidad de representar a la República Dominicana en la Final Internacional en Dubái, un escenario idéntico al de los grandes campeones.

Reglas del Juego

Red Bull Half Court se rige por un conjunto único de reglas que se basan en la jugabilidad del reglamento de la FIBA. Cada equipo está formado por tres titulares y un suplente opcional.

Cada juego tiene un límite de tiempo de 10 minutos, o hasta que un equipo alcance la puntuación máxima de 21 puntos. En caso de empate, el primer equipo en encestar un nuevo punto se proclamará ganador.

Además, se otorgará un bono denominado "Own the Court" al equipo que anote la mayor cantidad de puntos en su grupo, lo que brinda una segunda oportunidad incluso a los equipos que no logren ganar la mayoría de sus juegos.

Para leer detalladamente las reglas y excepciones, visite la pagina web https://www.redbull.com/car-es/events/red-bull-half-court-republica-dominicana-2025/reglamento