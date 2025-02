De regreso en su área natal de la Bahía, Lillard busca ayudar a estudiantes de secundaria

OAKLAND, California, EE.UU. (AP) — Damian Lillard llegó a la escuela secundaria Oakland High y todos los recuerdos comenzaron a inundarlo. Allí estaba la piscina, donde tomó clases de natación como estudiante de último año. El teatro, al que iba siempre que había un evento solo para salir de clase. El camino que tomaba para ir a almorzar.

Era solo un estudiante normal cuando formaba parte de la clase de 2008. Y nunca ha olvidado de dónde viene.

“Era un chico normal,” dijo Lillard, apoyándose contra una de las paredes dentro de Oakland High, cerca de la vitrina de trofeos. “Sabían que era bueno en baloncesto, pero no esperaban esto. Así que, cuando pienso en ello, siempre me recuerdo lo importante que es el viaje. Todos mirarán dónde estoy ahora, pero cuando pienso en los momentos del viaje, eso es lo que a veces me da escalofríos sobre cómo todo sucedió.”

Lillard está en casa este fin de semana. El destacado escolta de los Bucks de Milwaukee regresa a la zona de la bahía como All-Star de la NBA con eventos tanto en su natal Oakland como en San Francisco. Buscará ganar un tercer concurso de triples consecutivo el sábado, y luego el domingo el Juego de las Estrellas —su novena selección.

Al salir de la secundaria era un recluta de dos estrellas y tuvo que ganarse todo, primero en la universidad en Weber State (donde se convirtió en All-American) y luego en la NBA (como el sexto seleccionado de Portland en 2012). Es un jugador All-NBA y medallista de oro olímpico.

El camino no fue fácil. Y regresó a Oakland High el jueves para ayudar abrirle el camino a algunos estudiantes actuales.

Lillard comenzó su fin de semana de All-Star con una parada en su alma mater para presentar el programa The Damian Lillard Scholars que proporcionará becas de 25.000 dólares a estudiantes de nueve secundarias de East Bay. Les ayudarán a pagar la universidad si deciden asistir a Portland State, un guiño a donde comenzó su carrera en la NBA con los Trail Blazers.

“Que él proporcione esta oportunidad… significa mucho", dijo la estudiante de último año de Oakland High, Princess Momoh-Danga, quien ha solicitado ingresar a Portland State.

Lillard proporcionó la donación principal para el proyecto, que también ofrecerá apoyo financiero adicional para cubrir gastos como comida, vivienda, ropa, libros de texto y transporte a los beneficiarios de las becas. Y algunos de los patrocinadores de Lillard en Portland también han contribuido.

“No podríamos estar más orgullosos de ofrecer esta beca a los estudiantes del East Bay mientras nos unimos a uno de los líderes cívicos más emocionantes e inspiradores de Portland", dijo Ann Cudd, presidenta de Portland State.

Hasta ahora, 27 estudiantes —incluidos seis de Oakland High— son elegibles para convertirse en becados de Damian Lillard y 15 han sido admitidos.

Siempre es un gran acontecimiento para Lillard estar de regreso en la Bahía.

Promedia 25,9 puntos en sus 18 partidos de temporada regular de la NBA de visita ante Golden State —tanto en Oakland como en San Francisco; entre los jugadores visitantes con al menos 18 partidos jugados en el actual hogar de los Warriors, el Chase Center, o su predecesor, el Oracle Arena, solo Kevin Durant, Kobe Bryant y LeBron James han promediado más.

“Significa todo estar en casa,” dijo Lillard. “Llegar a donde he llegado en mi carrera y en mi vida y poder regresar a casa y ver caras familiares y ver todas las cosas que me hacen quien soy... siempre es una gran experiencia cuando puedo regresar a casa".

__