Ministerio de Deportes respaldará exclusivo "tryout Fútbol Sin Fronteras"

Varios expertos, representantes de equipos internacionales arribaron a República Dominicana, para la realización del exclusivo "tryout Fútbol Sin Fronteras", proyecto que encabeza la empresa Cana Sports Group, para impartir una clínica especializada, con el total respaldo del Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec), que encabeza el ministro Kelvin Cruz.

La actividad está programada para llevarse a cabo los días 22 y 23 de febrero en la Casa Club San Judas, ubicada en la comunidad de Quita Sueño, Haina. Detalles del evento fueron ofrecidos por ejecutivos representantes de la empresa Cana Sports Group, en el transcurso de una conferencia de prensa, celebrada ayer en el Salón James Rodríguez del Miderec.



Encabezaron el encuentro con la prensa el viceministro de Deportes en Tiempo Libre, Kennedy Vargas; Beni Mets, comisionado nacional de fútbol; así como Hugo Catrain y Joseph Haché, de Cana Sports. También los expertos del fútbol, con experiencia en varias ligas profesionales de Europa, Chris Ramsey y Zigor Egiarte, del Real Murcia.



El viceministro Kennedy Vargas, representante del ministro Cruz, dio la bienvenida a los expertos internacionales y aseguró que el fútbol, al igual que otras disciplinas, es siembre bien recibida en Miderec. "Han llegado a la casa del deporte dominicano y les auguro éxito en esta novedosa actividad, la cual va acorde con el deseo del presidente Luis Abinader, de llevar el deporte a todos los pueblos y provincias del país", agregó Vargas.

En nombre del Gobierno dominicano también habló el comisionado de Fútbol, Benny Metz, quien resaltó la gran oportunidad que tendrán muchos jóvenes criollos de poder ver realizado su sueños de convertirse en grandes jugadores del fútbol y poder exponer su talento en cualquier liga del mundo.



De su lado, Hugo Catrain, organizador del evento, dijo que Fútbol Sin Fronteras contará con la presencia de destacados profesionales internacionales, quienes evaluarán el talento de los jugadores presentes. Aseguró que "este evento representa una oportunidad única para jóvenes futbolistas que sueñan con dar el siguiente paso en su desarrollo, conectándolos con reconocidos profesionales del fútbol internacional y acercándolos a nuevas oportunidades en el mercado global.



Los entrenamientos serán entre 8:30 a. m. y 6:00 p. m en las categorías U10, U12, U14, U16, U17 y libre. "Estamos abriendo una oportunidad especial para que talentos de diferentes edades puedan mostrarse ante organizaciones de gran clase para ser evaluados de cara a la oportunidad de un futuro profesional", explicó Catrain. Los expertos Asimismo, Chris Ramsey (Inglaterra), ex director técnico de la Premier League y de la selección inglesa en las categorías sub 17 y sub 20, será parte de los trabajos.



También estará el español Zigor Egiarte, quien ha trabajado en operaciones deportivas del Murcia FC y quien, como psicólogo deportivo, fue responsable de la creación del primer protocolo de prevención de acoso y bullying en La Liga Española, enfocado en el cuidado del niño.

Además habrá representación del Club Atlético Osasuna (Liga de España), representado por Joao Pedro Bisognin e Iñigo Domeño; y de Fortaleza, de la primera división de Colombia, representado por Sebastián Lopera, gerente deportivo.