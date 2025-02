Doncic logra triple-doble ante su equipo anterior y Lakers derrotan 107-99 a Mavericks

Luka Doncic atinó triples largos y se adentró sin miedo para encestar en bandeja. Hizo un increíble pase por detrás de la cabeza hacia Austin Reaves.

El esloveno miró al banquillo de los Mavericks de manera retadora en varias ocasiones, pero también jugó con una sonrisa en el rostro.

En su primer encuentro contra los Mavs desde que se deshicieron de él mediante un canje, Doncic sabía que era el centro de atención, y el astro lució listo y a la altura de la ocasión.

Totalizó 19 puntos, 15 rebotes y 12 asistencias, y los Lakers de Los Ángeles se impusieron el martes por 107-99.

"Simplemente experimenté muchas emociones", dijo Doncic. "No puedo siquiera explicarlas. Fue un partido diferente. A veces no sabía lo que hacía. Simplemente me alegra que esto haya terminado, sinceramente".

Doncic logró su primer triple-doble con los Lakers en una noche emotiva para el astro esloveno, quien fue sorprendido por el trueque colosal que lo envió a Los Ángeles a cambio de Anthony Davis hace tres semanas.

Doncic saludó calurosamente a sus excompañeros de equipo, pero también mostró rostro de pocos amigos al ver hacia el banquillo de los Mavericks. Tuvo dificultades con su tiro, atinando seis de 17, pero culminó una actuación sobresaliente en la creación de juego con una asistencia a LeBron James para una bandeja decisiva con 32 segundos restantes.

James ayudó a su nuevo compañero, al anotar 16 de sus 27 puntos en el cuarto periodo. Los Lakers resistieron así para conseguir su tercera victoria consecutiva y la 13ra en 16 partidos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/26/ap25057118933652-7ec66fee.jpg El escolta de Los Angeles Lakers, Luka Doncic (77), reacciona junto al escolta de los Dallas Mavericks, Spencer Dinwiddie (26), después de anotar una falta durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA el martes 25 de febrero de 2025 en Los Ángeles. (FOTO AP/MARK J. TERRILL)

Kyrie Irving anotó 35 puntos y Klay Thompson agregó 22 por los Mavericks.

El gerente general de Dallas, Nico Harrison, quien ha recibido duras críticas de los aficionados de los Mavericks por haber realizado el canje, fue homenajeado en cambio por los aficionados de los Lakers que corearon de manera irónica: "¡Gracias, Nico!"

"El negocio del baloncesto puede ser impactante", dijo el entrenador de Dallas, Jason Kidd, quien sigue siendo cercano a Doncic. "Y fue impactante para el mundo. Pero tienes que seguir adelante. Tienes que avanzar. (Doncic) tiene un trabajo que hacer, y es jugar al baloncesto a un alto nivel, y creo que puede hacerlo".

Lesionado, Davis no jugó.