Embiid se perderá su 40mo partido y los 76ers aún no deciden qué sigue para su estrella lesionada

Joel Embiid se perderá su 40mo partido de la temporada el sábado, cuando los 76ers de Filadelfia reciban a los Warriors de Golden State, sin que aún se haya tomado una decisión sobre cómo proceder con su rodilla izquierda lesionada, que ha puesto en suspenso el futuro inmediato del pívot All-Star.

Embiid concluyó una serie de pruebas en la rodilla a principios de esta semana y se esperaba que las consultas con el personal médico, la gerencia y el propio jugador definieran el rumbo para el resto de la temporada. Todas las opciones —desde descanso hasta una posible cirugía o jugar con dolor— siguen sobre la mesa, dependiendo de los resultados de las pruebas y las imágenes.

Por supuesto, Embiid no practicó el viernes.

"Todavía están consultando", dijo el entrenador Nick Nurse después del entrenamiento.

Mencionados entre los favoritos de pretemporada para contender por el título de la NBA, los 76ers se las verán contra los Warriors en medio de una racha de nueve derrotas. A pesar de todo, se encuentran a dos y medio juegos de un lugar en el torneo de play-in, lo que le da al equipo algo a lo que aferrarse, incluso cuando —sin importar el resultado de las pruebas— buscarán un lugar en los playoffs sin un Embiid saludable.

"No tengo ningún objetivo más allá de que estamos jugando para ganar y estamos jugando para mejorar", dijo Nurse. "No voy a decir nada hasta que tenga la palabra final. Voy a lidiar con ello cuando reciba la noticia. Solo he estado tratando de concentrarme en el equipo y los médicos han estado tratando de averiguar qué es lo mejor para Joel, y luego lo resolveremos a partir de ahí".

Embiid se perderá su tercer partido consecutivo y no ha jugado desde que fue sentado por ineficacia en el último cuarto de una derrota el sábado pasado ante Brooklyn.

Los 76ers tienen récord de 8-11 con Embiid esta temporad y de 12-27 sin él.

Campeón anotador de la NBA en dos ocasiones, Embiid ha sufrido con las lesiones toda la temporada y cumplió una suspensión de tres partidos por empujar a un miembro de los medios. Promedia 23,8 puntos y solo anotó 29 puntos en total en sus últimos dos partidos.

Embiid reconoció a principios de este mes que podría tener que someterse a otra cirugía en la rodilla izquierda.

"Creo que la respuesta directa es que cuando tienes algo que es inconsistente, en algún momento, tienes que hacer algo al respecto", dijo Embiid. "No sabemos qué es. Estamos considerando todas las opciones".

Sólo jugó 39 partidos la temporada pasada debido a un desgarro de menisco en su rodilla izquierda. Los 76ers anunciaron a principios de febrero de esa temporada que se había sometido a cirugía. Embiid regresó a principios de abril, fue parte de la carrera de playoffs de los 76ers y luego ganó una medalla olímpica de oro con Estados Unidos el año pasado en los Juegos de París.

Embiid dijo después de que los 76ers perdieran ante Milwaukee el 9 de febrero que no tuvo suficiente tiempo para recuperarse después de someterse a una cirugía el año pasado.

Embiid disputó apenas 58 partidos de temporada regular y siete del torneo de play-in y playoffs desde que ganó el premio a Jugador Más Valioso de la NBA en la temporada 2022-23.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.